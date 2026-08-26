Bob Borowicz, el empresario que asoma como inversionista clave en empresa que abastecía a dispensarios de marihuana

Raimundo : Matius

Matías : Hola

Raimundo : Hola compadrito cómo va, ¿cómo va?

Matías :: El viejo pascuero cul..., ¿estay de viejo pascuero el día de hoy?

Raimundo : Si po

Matías :: Repartiendo plata, repartiendo plata

Raimundo : Feliz porque me llegó por lo menos po

Matías : Ja, ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Muchas gracias compadre ¿Al final cómo hiciste la wea? Que ¿Qué pasó ahí?

Raimundo : ¿Qué cosa?

Matías :: ¿Te llegó la w.. y la repartimos en cuatro?

Raimundo : Sí! En cuatro no más po weo..

Matías : Ya, buena ¿Y hablaste con Bop?

Raimundo : Chuta no po weo.., no lo he llamado todavía, no, pero ahí yo tengo todo ordenado igual

Matías: (INAUDIBLE) Deje de wea.., weo.. anda en Indonesia cul..., olvídate.

La transcripción corresponde a parte de una llamada entre Raimundo Silva y Matías Landerer -ambos imputados en la denominada operación Imperio Ámsterdam - que tuvo lugar el 20 de marzo de 2025 y que se obtuvo producto de interceptaciones telefónicas de las que eran objeto por parte del Ministerio Público.

Para los funcionarios de carabineros a cargo de la revisión, el intercambio era relevante, como plasmaron en el informe que despacharon a la fiscal María Inés Núñez, porque ahí ambos sujetos, socios de MA Botanics SpA -que corresponde a una de las empresas que abastecía de cannabis a los dispensarios que son indagados-, abordaban lo referente a la repartición de ganancias obtenidas.

Dicho asunto es considerado central para la indagación, dado que servía para probar cómo se movían los dineros obtenidos, aunque para los investigadores el citado extracto también es relevante porque ahí los imputados formalizados nombran a otro sujeto de interés que se mantiene como blanco de las pesquisas: “Bop”.

El referido, como pudieron establecer los investigadores, corresponde al empresario Bob Borowicz Kralemann, quien lidera una de las empresas que se incorporó como socia de MA Botanics el 24 de octubre de 2022, momento en que la sociedad realizó una modificación accionaria, e integró, entre otras, a Inversiones Bob Limitada.

Como dan cuenta antecedentes contenidos en el expediente de la causa, aquello fue acreditado con la publicación en el Diario Oficial de la modificación realizada en la referida sociedad dedicada al cultivo de cannabis y, entre otros, en la consulta realizada al Servicio de Impuestos Internos (SII) respecto de la situación tributaria.

En función de ello es que, por ejemplo, Inversiones Bob Limitada aparece mencionada como “persona jurídica relacionada” en solicitudes de medidas intrusivas que han realizado los fiscales respecto de los imputados formalizados y de las empresas vinculadas, como lo fue en el caso de la petición de alzamiento del secreto bancario y de la solicitud de cautelares reales para congelar diferentes cuentas bancarias.

El empresario

Borowicz es un empresario chileno de 54 años que mantiene domicilios en Zapallar y en Vitacura. Eso sí, de acuerdo con quienes lo conocen y como se refleja en interceptaciones realizadas a raíz de la causa penal de los dispensarios, pasa parte importante del año fuera del país.

Según documentos contenidos en la carpeta, como persona natural junto con Inversiones Bob Limitada, constituyó la sociedad anónima cerrada Comercial e Importadora BBR S.A., empresa que es la representante en Chile de Toyotomi , reconocida firma que comercializa productos de calefacción.

Hacia fines de 2025, cuando las diligencias por el caso de tráfico ligado a los dispensarios estaban más que desplegadas, Carabineros requirió a las empresas de telefonía conocer quién mantenía la titularidad de un número, recibiendo antecedentes que lo ligaban directamente a Borowicz.

Hasta ahora, eso sí, el empresario no habría sido objeto de interceptaciones o revisión de sus cuentas, aunque sí aparece mencionado varias veces en las interveciones de las comunicaciones de los imputados en el proceso.

En el expediente, además, existen varias transferencias que realizó a cuentas de los implicados y también millonarias transacciones que se hicieron desde Inversiones Bob a MA Botanics.

Entre los documentos que se acompañan, por ejemplo, hay copia de un cheque que emitió Inversiones Bob en enero de 2020 a MA Botanics por $ 30 millones y un segundo de mayo de ese mismo año por $ 40 millones.

Junto con ello, se evidencia una transferencia de Inversiones Bob a Landerer, del 24 de diciembre de 2024, por $70 millones. Luego otro movimiento desde las cuentas de Landerar a Inversiones Bob, por $5 millones.

“A Bob ya le completé sus treinta”

La audiencia de formalización de los primeros 44 implicados en este caso comenzó hace una semana ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, y se ha extendido, entre otras cuestiones, porque para argumentar la petición de presión preventiva respecto de una veitena de los implicados el Ministerio Público exhibió una serie de audios de interceptaciones telefónicas.

Entre las intervenciones realizadas, hay varias donde los imputados nombran a Borowicz. Una de las primeras data del 6 de junio de 2025, donde los imputados Landerer y Silva abordan lo que a juicio de Carabineros fue una repartición de ganancias en dólares.

Matías : Mister

Raimundo : Matius, pu.. te vay a tener que saltar la reja porque no hay nadie, nadie, we.. no está la hermana, la Cota no esta, así que pero te saltay la reja no más po we..

Matías : Ya po

Raimundo : Pues de laito al portón y te subí por el alto cachay?... cachay?

Matías : Me pongo (inaudible) y la wea, te llamo ahí cuando esté... en lo, vale listo

Raimundo : Y cuando te metai en la bodega, hay, hay un bolso que es como de cuero café

Matías : Ya perfecto

Raimundo : Ahí está, ahí está la cosita...

Matías : Ya, buenísimo, buenísimo, oye, una pregunta y la wea de los dólares, que estay complicao con eso, qué, qué pasó?

Raimundo : No, no, si es que we.. porque le he mandado a Bob todo el rato si a Bob ya le completé sus treinta, ahora te voy a mandar a ti po we.., pero

Matías : A ya...

Raimundo : No, si estoy complicado

Matías : (Inaudible)

Raimundo : Pero complicado, de hecho ahora van a llegar cincuenta más

Matías : Ya buenísimo

Raimundo : Así que onda esa, buena, esa

Matías : Van a llegar más de cincuenta po ahora o no?

Raimundo : No, cincuenta porque hubieron gastos, fue como cincuenta y cuatro ahí me tiene que mandar el detalle po

Matías : Ya, de ahí cuanto, cuanto no, la repartija cómo va a ser aprox?

Raimundo : Puta unos cinco pa cada uno un poco menos... cinco luquitas po we.., le mandamos (inaudible), ocho pa Bob y cinco pa nosotros

Matías: A ya perfec

Otro de los registros destacados tuvo lugar en marzo de este año, cuando Silva y Landerer, de acuerdo con la interpretación que hizo Carabineros, abordaron la opción de nombrar al empresario como titular del directorio de MA Botanics, para así impedir que Buzeta tuviese demasiado control.

“Matías le pregunta si quiere ser el presidente del directorio, o si tiene algo en mente, Raimundo dice que no, que no han hablado nada de eso. Matías dice que cada tres años hay que cambiarlo, Matías en enero cumplió tres años, Matías no quiere pasarle el cargo a Buzeta, dice que mucho poder concentrado, conversan de quien puede ser el nuevo presidente, nombran a “Bob”, eso lo verán, Matías pregunta si hay algún pre balance del 2025, Raimundo dice que sí, Matías sigue hablando del directorio, sobre qué va a pasar a futuro respecto del director y presidente nuevos, Matías dice que Bob tenía que dar una prueba en la DGAC", se lee en un informe remitido por funcionarios policiales.

En esa misma conversación, como agrega el documento, se hace presente que los imputados indican que “Andrés Astorga -quien sería el líder de la organización de acuerdo con la imputación de la Fiscalía-, usa harto a MA Botancis como escudo, Raimundo se siente tranquilo porque dice que igual tienen facturas que los respaldan, que tienen todo eso ordenado, tienen pagos de facturas que los respaldan, han pagado una cantidad de IVA, Matías dice que igual deben hacer algo con eso, (se refiere a que deben hacer acciones para escudarse), Raimundo dice que tienen todas operaciones respaldadas con el nombre (Andrés Astorga), Matías busca hacer una reunión con BOB y Buzeta (Rodrigo Buzeta) para alinearse, hablan de que Buzeta (Rodrigo Buzeta) anda asustado, hablan de hacer una reunión e ir todos, pero dicen que al final se quedara con todo (se refiere que al final Astorga se queda con todo)”.

En dicho intercambio, como se indicó en el informe, los sujetos manifestaron disconformidad respecto de los pagos que recibían por la marihuana que entregaban, por lo que incluso estaban evaluando dejar de entregar al Dispensario Nacional, que era controlado por Astorga, considerando el alto margen de ganancias que tenían respecto de su empresa. Por ello querían abordar todo en una reunión de directorio, donde estuviera Borowicz y también la abogada Liliana Serrano.

Junto con ello, en otro informe que es parte del expediente, se hace referencia a otra llamada que tiene interés criminalístico, del 3 de junio de este año, en que Landerer conversa con su esposa y “le informa que se encuentra junto a Tomás Heusser y Sebastián (del local de Temuco). Añade haber hablado con Bob respecto a ciertos incidentes recientes, señalando que al ‘vecino de Mawuida se lo llevaron preso’. No obstante, le asegura que todo está bajo control y que Bob ‘realizó unos llamados y tiró una bombita’ (se hace presente que ‘Mawuida’ corresponde al nombre de otro negocio del rubro de los dispensarios, y que los investigados a través de sus redes de contactos, tomaron conocimiento del allanamiento realizado a dicha corporación, el mismo día y antes de que saliera esta información a la luz pública)”.

La Tercera intentó tomar contacto con el citado empresario. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta. Igualmente, se tomó contacto con Serrano, quien confirmó que fue directora provisoria de MA Botanics y que por años ha prestado asesoría jurídica a Borowicz.