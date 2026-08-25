SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar

    Cuando hay una infidelidad solemos pensar solo en el dolor de quien fue engañado. Pero quien escribe esta historia también sufrió. Perdió su matrimonio y durante años vivió atrapada en la culpa y la vergüenza. Hasta que entendió que asumir un error no significa tener que pagar por él toda la vida.

    Por 
    María Brenes

    Hubo un día en que me miré al espejo y no reconocí a la mujer que tenía enfrente. No era solo el divorcio, era el peso de la culpa, el miedo a no ser suficiente para mis hijas y la sensación de que había arruinado mi propia historia. Pensé que ese era el final. Hoy sé que solo era el comienzo.

    Por muchos años disfruté de un matrimonio que creía casi perfecto, pero en muchas ocasiones veía cómo mis deseos salían por la ventana casi escondiéndose de todo lo bueno que podía ser. Jamás justificaré mis errores, pero estuve allí y cometí un error que me costó mi familia.

    La carencia de afecto y la rutina pueden hacerte confundir un espejismo con una salida. Solo después entiendes que aquello que parecía salvarte terminó destruyéndote.

    Durante mucho tiempo creí que ese error definía quién era. Vivía convencida de que había perdido el derecho a volver a ser feliz. La culpa dejó de ser una emoción y se convirtió en mi identidad. Sentí que me volvía loca.

    Cuando llegó la solicitud de divorcio asumí mi responsabilidad, entendí que me merecía más de la culpa y la cruz que estaba cargando, tuve que buscar ayuda psicológica y psiquiátrica, y gracias a la terapia entendí que reconocer un error no significa vivir condenada por él.

    En muchas ocasiones solemos pensar que quien comete el error de una infidelidad no sufre, pero yo sí sufrí. Por mi decision tan decadente, tan pobre, perdí la idea de una familia para toda la vida, perdí mi rutina, en algunas ocasiones mi propia identidad y la versión de mí que imaginé para siempre.

    Al mismo tiempo, la vergüenza me consumía, era como si todo fuera en cámara lenta. No podía ver familias, papás, mamás e hijos, terminaba llorando y caminando como una sonámbula. Mi hija mayor me miraba y preguntaba: ‘Mamá, ¿por qué lloras?’. Yo respiraba hondo y respondía siempre lo mismo: ‘Tengo alergia, mi amor’. Hoy pienso en esa respuesta y entiendo que solo estaba intentando protegerla mientras aprendía a sostenerme a mí misma.

    Buscar ayuda no fue rendirme, fue el primer acto de amor hacia mí. Entendí que esto me estaba superando y busqué ayuda psicológica. La realidad es que lloraba muchísimo, pero encontré a mis salvavidas en este camino cuesta arriba, hombros reales y listos para recibir mi llanto, para escucharme una y otra vez, y al mismo tiempo apoyarme cuando ya fue hora de buscar una ayuda de un psiquiatra, no porque tuviera un desorden mental, sino por mi duelo mal llevado y el insomnio crónico que tenía.

    La psiquiatra me hizo una pregunta que nunca olvidaré: ‘¿A qué hora lloras más?’. Le respondí: ‘Todo el día’. Entonces me pidió algo que me pareció absurdo: elegir una hora para llorar y respetarla. Me reí. Pensé que era imposible. Sin darme cuenta mi mente empezó a obedecer. Cuando llegaba esa hora, muchas veces ya no necesitaba llorar. Aquel consejo tan sencillo me enseñó que incluso el dolor puede aprender a ocupar un lugar.

    También reconstruí mi relación con Dios. Dejé de verlo como un juez que solo recordaba mis errores y empecé a conocerlo como un Padre que también sabe restaurar. Descubrí que la gracia no consiste en borrar el pasado, sino en permitir que el pasado deje de definir quién eres. Nadie puede cambiar el capítulo que escribió, pero todos podemos decidir cómo continúa la historia.

    Mis hijas nunca fueron un peso, fueron mi brújula. Empecé a pensar qué quería dejarles de mi situación, y lo único que quería era que, si algún día la vida las rompía, recordaran que su mamá también se rompió y aprendió a levantarse.

    Un día descubrí que ya no estaba sobreviviendo, estaba viviendo otra vez. Corría porque quería correr y no para escapar. Reía sin sentir culpa. Hacía planes sin pensar que no los merecía. Dejé de buscar una persona que llenara mis vacíos y empecé a construir una mujer que pudiera sostenerse sola.

    Mi historia no me enorgullece porque nace de un error, sin embargo, muchas hemos estado allí.

    Si estás leyendo esto desde el piso de tu vida, quiero que sepas que yo también estuve ahí. Si pudiera hablar con la mujer que fui hace unos años, no le diría que todo va a salir bien, le diría algo más honesto: va a doler muchísimo, vas a pensar que no puedes, vas a sentir vergüenza, culpa y miedo. Pero también vas a descubrir una versión de ti que todavía no conoces, una mujer que entiende que los errores no borran el valor de una vida y que siempre existe la posibilidad de volver a empezar.

    Porque al final, reconstruirse no ocurre cuando deja de doler. Ocurre cuando decides que el dolor ya no será quien escriba el resto de tu historia.

    Lee también:

    Más sobre:AmorHablemos de Amorsalud mentalPaula hablemos de amoramor propioInfidelidadCulpaRelaciones de parejaSalud mental

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    LipiAndes aumenta sus ganancias ante mayores ventas de gas en Chile y Colombia

    Cómo mantener la autonomía, la funcionalidad y el bienestar a lo largo de los años

    El llamado que hizo Meta a Google y TikTok tras millonario pago para finalizar juicio por daño de redes sociales en adolescentes

    Contraloría detecta $796 mil millones en cuentas inactivas de organismos públicos y municipios

    Lo más leído

    1.
    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    2.
    Panqueques con limón

    Panqueques con limón

    3.
    Lo que las mujeres dicen de la maternidad cuando alguien les pregunta

    Lo que las mujeres dicen de la maternidad cuando alguien les pregunta

    4.
    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    5.
    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Contraloría detecta $796 mil millones en cuentas inactivas de organismos públicos y municipios
    Chile

    Contraloría detecta $796 mil millones en cuentas inactivas de organismos públicos y municipios

    Presidente Kast encabezará nuevo consejo de gabinete este viernes en Cerro Castillo

    Alvarado tras reunión con Araya (PPD): “La reforma de seguridad requiere mejoras”

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto
    Negocios

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto

    LipiAndes aumenta sus ganancias ante mayores ventas de gas en Chile y Colombia

    El llamado que hizo Meta a Google y TikTok tras millonario pago para finalizar juicio por daño de redes sociales en adolescentes

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico
    Tendencias

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    El nuevo Real Madrid de José Mourinho se destapa con goleada y triplete de Kylian Mbappé en su estreno en el Bernabéu
    El Deportivo

    El nuevo Real Madrid de José Mourinho se destapa con goleada y triplete de Kylian Mbappé en su estreno en el Bernabéu

    En vivo: la complicada UC de Garnero visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Dónde y qué hora ver el debut de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española por la Copa Chile

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple
    Tecnología

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga
    Cultura y entretención

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Luis Orlandini obtiene el Premio Nacional de Música 2026

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?
    Mundo

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?

    Vanessa Lista, experta danesa: “La digitalización es cada vez más un asunto geopolítico”

    Aumentan a 95 los muertos y 600 los desaparecidos por las inundaciones en el norte de Nepal

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón