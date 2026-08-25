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    Servicio Secreto investiga video iraní que amenaza a Barron Trump

    La grabación difundida por medios estatales iraníes señala al hijo de Trump y habla de una supuesta recompensa para localizarlo.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y su hijo, Barron Trump, bajan del Marine One en Morristown, Nueva Jersey, el 16 de agosto de 2020. Susan Walsh

    El nombre de Barron Trump, hijo menor del presidente Donald Trump, quedó en el centro de una nueva amenaza difundida por medios estatales de Irán, que transmitieron un video en el que se habla de una supuesta recompensa de 10 millones de dólares por información que permita localizarlo.

    La grabación, de casi tres minutos, comienza con la frase en inglés “¿Dónde matar a Barron Trump?” y muestra imágenes de lugares relacionados públicamente con el joven de 20 años, entre ellos sitios en Nueva York.

    El video fue transmitido durante el fin de semana por la cadena iraní IRIB, un medio estatal considerado afín a los sectores de línea dura del régimen iraní. El director de la cadena es nombrado directamente por el líder supremo de Irán.

    El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que está informado de un video difundido por medios estatales iraníes que parece amenazar la vida de Barron Trump.

    “El Servicio Secreto de Estados Unidos está al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza contra las personas bajo nuestra protección”, declaró en un comunicado el portavoz del Servicio Secreto, Nate Herring. “Por razones de seguridad operativa, no comentamos asuntos de inteligencia de protección”.

    El Servicio Secreto considera a Barron Trump como parte del grupo bajo protección del presidente -que incluye al mandatario, la primera dama, hijos y nietos-, por lo que su intervención se considera lógica y habitual.

    Más sobre:EE.UU.IránBarron TrumprecompensaServicio SecretoDonald TrumpIRIBMundo

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