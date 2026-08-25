Quedan los últimos días para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite? Foto referencial de archivo

Hasta el próximo lunes se encontrará habilitado el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación 2026, que permite la circulación de los vehículos en las calles.

Se trata de un trámite que comenzó a inicios de mes y se encuentra dirigido a los conductores que eligieron dicha modalidad de pago al sacar el documento a inicios de año.

Cómo pagar el permiso de circulación

El pago de la segunda cuota del permiso de circulación se puede realizar hasta el 31 de agosto en la Dirección de Tránsito de la municipalidad o en el sitio web de la comuna correspondiente.

La gestión aplica a automóviles, camionetas, motos, furgones, station wagons, ambulancias, carrozas, además de carros y remolques para acoplar vehículos motorizados de hasta 1.750 kg de capacidad de carga.

Además, antes de realizar el trámite se sugiere verificar si el vehículo tiene multas de tránsito sin pagar, el estado de la revisión técnica y el valor de la tasación fiscal.

Respecto a los documentos necesarios, se solicitarán los siguientes, según tipo de vehículo:

Para vehículos usados

Permiso de circulación anterior

Certificado de homologación o revisión técnica vigente

Póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el periodo del permiso de circulación

Tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Registro Civil

Para vehículos nuevos

Factura de compra

Inscripción en el Registro Civil

Certificado de homologación si corresponde y certificado de normas de homologación

Póliza de seguro automotor obligatorio con vigencia hasta el 31 de marzo del año siguiente

Cabe recordar que no contar con el permiso expone al conductor a recibir una multa de 1 a 1,5 UTM, que al cambio actual se traduce entre $71 mil y $107 mil.