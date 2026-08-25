Muere a los 80 años Dolly Parton, leyenda de la música country

La música popular perdió a uno de sus mayores referentes. Dolly Parton, la célebre cantante, compositora y actriz estadounidense, murió a los 80 años en Nashville.

A través de un video subido a sus redes sociales, Bryan Seaver, su sobrino, entregó la confirmación de su deceso. “Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, me había imaginado el peso de este momento, pero no la había sentido realmente hasta ahora”, indicó el hijo de Cassie Parton, evitando ahondar en las causas de su fallecimiento.

Parton nació en enero de 1946 en Tennessee en el seno de una familia campesina sumida en la pobreza. Cuarta de 12 hijos, fue testigo de cómo su madre confeccionaba la ropa de los niños con retazos. Una experiencia que inspiraría Coat of many colors, su icónica canción de 1971.

La artista comenzó a actuar a temprana edad en la Iglesia Pentecostal de Dios y lanzó su primer sencillo (Puppy love) a los 13 años: su sino no fue muy distinto al de los otros grandes íconos de la canción americana. Tras terminar sus estudios se mudó a Nashville y comenzó una carrera como compositora, en una mudanza que cambiaría para siempre su existencia. Aportó su oficio para hits radiales de Kitty Wells, Skeeter Davis, entre otros.

Firmó con el sello Monument Records en 1965, pero su ascenso a la fama llegó un par de años después, cuando Porter Wagoner la invitó a unirse a The Porter Wagoner Show. Fue su primer contacto con la masividad que la acompañaría hasta sus últimos días.

Fue, por lo demás, un golpe a la cátedra por partida doble: Parton abriría el country hacia audiencias más comerciales y transversales, y permitiría que las voces femeninas también conquistaran protagonismo en un género sureño y de clara inclinación masculina. Linda Ronstadt, Kacey Musgraves y hasta la propia Taylor Swift tienen bastante que agradecer al respecto.

Uno de sus capítulos más emblemáticos fue la composición de I will always love you. Publicada en 1974 como parte de su disco Jolene, explotó a nivel mundial gracias a la versión que Whitney Houston interpretó para la película El guardaespaldas (1992). El tema sonó en el funeral de Houston, en febrero de 2012, un episodio que marcó profundamente a su autora.

“Me destrozó escuchar esa canción en esas circunstancias. Pensé que se me iba a parar el corazón. Me atravesó como un cuchillo. Es que... No puedo explicar esa sensación, pensar que fue tan definitivo para ella, y que esas fueron mis palabras y mis sentimientos... Siempre estaré tan conectada a ella”, explicó Parton a ABC.

El propio hit fue ambicionado por Elvis Presley: quería interpretarlo y replicar su intensidad. Su mánager, Tom Parker, telefoneó a Parton para pedirle permiso, pero bajo una pequeña trampa: que el Rey del Rock y su gente también se quedara con los derechos autorales.

Parton se negó, demostrando otro cariz de su huella y trascendencia: la defensa de sus derechos como autora.

Foto: Instagram

Con el paso de las décadas, sumó prácticamente todos los premios a los que puede aspirar una figura de estatura mayúscula. Ingresó al Salón de la Fama de la Música Country (1999), al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville (1986) y al Salón de la Fama de los Compositores (2001). Fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes en 2005 y recibió los Honores del Centro Kennedy en 2006.

En tanto, hace un año obtuvo el Premio Humanitario Jean Hersholt, un Oscar honorífico que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega a personalidades por sus destacadas contribuciones a causas humanitarias.

Dollywood y el cine

Como parte de sus esfuerzos por ampliar su imperio, la artista compró un parque temático de Tennessee y lo rebautizó como Dollywood. Con una extensión de 60 hectáreas (y ubicado cerca de su hogar de infancia), incorpora muchos de sus recuerdos de infancia y también incluye un parque acuático, hoteles y atracciones históricas.

El proyecto turístico aún goza de excelente salud: fue nombrado el “Parque Temático número 1 de EE.UU.” por TripAdvisor en 2022, 2024 y 2025.

Leyenda de la música country, Dolly Parton también dejó su huella en el cine. Su debut ocurrió en Cómo eliminar a su jefe (1980), comedia en la que se juntó con Jane Fonda y Lily Tomlin, y en la que interpretó el tema principal del filme, 9 to 5, por el que fue nominada a los Oscar y a los Globos de Oro.

Su incursión en la pantalla grande tuvo de dulce y agraz. En uno de los mayores traspiés de su carrera, se unió a Sylvester Stallone en Rhinestone (1984), musical sobre una estrella country que contrata a un taxista. En cambio, Magnolias de acero (1989), la historia de seis mujeres de un pequeño pueblo de Luisiana, fue un éxito.

Parton también participó en series como Grace & Frankie, Call me Kat y Hannah Montana, donde compartió con Miley Cyrus, su ahijada.

Problemas de salud

Dolly Parton sufrió la pérdida de Carl Dean, su esposo durante seis décadas, en marzo de 2025, por motivos que fueron mantenidos en reserva. Lo que ella misma admitió es que a partir de ese momento comenzaron sus propios problemas de salud.

Recientemente, en mayo, la cantante había cancelado una serie de conciertos que brindaría en septiembre en El Coliseo del Caesar’s Palace (Las Vegas). Las mismas fechas que originalmente realizaría en diciembre de 2025 y que se había visto forzada a reprogramar.

Un comunicado publicado en sus redes sociales aludió a su larga batalla contra los cálculos renales, aunque se indicó que la estrella estaba “respondiendo muy bien a los medicamentos y tratamientos” y que “mejora cada día”.

Aunque su familia no informó la causa de su muerte, People reveló que ingresó a un hospital el pasado 21 de agosto, cuatro días antes de su fallecimiento, por razones que por el momento se desconocen.

De hecho, en declaraciones que Parton brindó a ese medio –y que publicó hoy–, ella confiaba en salir adelante. “Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando! Ya me conocen... Como he dicho muchas veces, me he obsesionado con mis sueños y aún tengo muchas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando durante todo el tiempo que pueda para verlas hacerse realidad”, apuntó.

“Dolly era granjera, igual que su papá. Él cultivaba la tierra; ella cultivaba canciones y felicidad. Dolly me llamó y me dijo que quería descansar en una hermosa cama de algodón suave porque, después de una vida llena de lentejuelas, por fin se merecía estar cómoda y descansar”, concluyó Bryan Seaver en el video.