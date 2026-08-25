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    Política

    “Los fallos se acatan”: Pavez por rechazo del TC a requerimiento del gobierno en contra de norma de servicios básicos

    El gobierno buscaba echar abajo un artículo de la megarreforma que había logrado ser incorporado por la oposición.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En el marco de la megarreforma, este martes el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación del Ejecutivo en contra de una disposición que obligaba a las empresas sanitarias, eléctricas y de gas a reponer gratuitamente los servicios básicos que hayan sido interrumpidos -incluso por no pago- antes y durante la vigencia de la declaración de una zona de “catástrofe”.

    La determinación del TC significa un nuevo revés La Moneda, pues el gobierno buscaba echar abajo un artículo de la megarreforma que había logrado ser incorporado por la oposición.

    Ante este escenario, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, fue inquirido por la prensa para dar a conocer la postura del Ejecutivo.

    “El Presidente de la República prestó un requerimiento con respecto de que la norma impugnada está fuera de las matrices, TC realizó su fallo y como procede en una democracia con separación de poderes, los fallos no se comentan, los fallos se acatan”, dijo.

    “Lo relevante acá es que hay un Tribunal de la República que desestimó la presentación del Presidente, y por lo tanto, la norma de acuerdo al TC es constitucional, es todo lo que le corresponde comentar al gobierno”, cerró.

    Más sobre:TCGobierno

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