José Miguel Insulza: “Bachelet está en la historia de este país y de Naciones Unidas, pase lo que pase su figura no será afectada”

Durante diez años, el también excanciller José Miguel Insulza (PS), lideró la Organización de Estados Americanos (2005-1015), lo que lo hace una voz autorizada para evaluar el reciente traspiés de la participación de la expresidenta Michelle Bachelet en la elección de la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Bachelet quedó penúltima -entre ocho candidatos- en la última medición informal del Consejo de Seguridad del organismo: con solo dos respaldos de 15 posibles, un resultado que Insulza reconoce como sorpresivo, pero que aún no considera terminal en el propósito de la exmandataria. Aquí explica por qué.

¿Para usted cuál es el impacto de esta segunda medición informal?

Yo creo que la votación fue sorpresiva, pero no definitiva, porque a todos les fue mal. No hay nadie que se vea claramente, con certeza, que pueda ser secretario general de la ONU. Tal vez a algunos les fue mejor que a otros, pero evidentemente no hay mayorías claras de los votos que se requieren.

Usted dijo compartir las palabras de Alberto van Klaveren, sobre que un mal escenario se abre la opción de bajar la candidatura. ¿Por qué?

Mire, no estoy de acuerdo con hacer ninguna conclusión de ese tipo ahora. A estas alturas todavía falta. La próxima votación va a ser en septiembre. Esta es una candidatura que es de la expresidenta Bachelet, patrocinada por México y Brasil. Ellos deben tomar esas decisiones.

¿No cree entonces que debe bajarse en caso que se proyecte una derrota?

No, yo no quiero creer nada. No quiero tener ninguna opinión, porque nosotros estamos apoyando a la expresidenta Bachelet. No voy a entrar en eso porque no nos corresponde. Ella cuenta con todo nuestro respaldo en lo que decida hacer.

Lo preguntaba porque con eso podría evitar la exposición de su liderazgo. ¿No lo ve así?

Le reitero, esas votaciones -que han ocurrido dos- no indican que la ONU esté encaminada a elegir a una determinada persona. Algunos podrán tener más expectativas y otros menos, pero creo que todo está por verse. No creo que sea momento para hablar de retiradas ni de continuadas. Estamos en pleno proceso y esto todavía va a durar un par de meses más.

19 NOVIEMBRE 2025 SENADOR JOSE MIGUEL INSULZA DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

¿Comparte que el Consejo de Seguridad puede terminar explorando una nueva carta, fuera de las que hoy están?

Ha ocurrido otras veces. Es perfectamente posible que ocurra, o que se designe a alguien de dentro de la lista. No quiero nombrar casos ahora, pero hay ocasiones en que han optado por alguien que no está sobre la mesa.

¿Qué les han transmitido desde México y Brasil?

No hemos tenido reuniones para tomar decisiones porque no nos corresponde. Hay un grupo de excancilleres que apoyamos a la expresidenta, pero ella toma las decisiones y los países que la están presentando.

¿Pero no le han bajado información sobre lo que piensan México y Brasil?

Ella fue ahora a México a presentar el mismo documento que se presentó en la CEPAL hace unos días atrás. Supongo que irá a conversar con el canciller de México, seguramente, pero no tengo mayores antecedentes sobre lo que irán a decir.

OCTUBRE 2025 DEBATE SENATORIAL POR EL DISTRITO 6. EN LA FOTOGRAFIA, JOSE MIGUEL INSULZA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

No les ha llegado entonces esa información.

No, ninguna. Yo creo que ellos están enfocados en hacer un esfuerzo, pero eso lo deben hacer jefes de Estado y cancilleres.

Ella se ha juntado con 14 de los 15 países del Consejo de Seguridad. ¿Por qué cree que Estados Unidos no la ha querido recibir?

Yo creo que habitualmente no lo hacen. No creo que ella pueda ser recibida por alguna especie de emisario. Si no la recibe el Presidente (Donald Trump) o el Secretario de Estado (Marco Rubio) no creo que corresponda hacer una entrevista.

¿No comparte lo que dijo el Juan Gabriel Valdés sobre el fuerte “rumor” de veto desde Washington?

Creo que el rumor ha existido, pero no ha habido una postura oficial de Estados Unidos. Nosotros no tenemos antecedentes, porque no existen. Eso es lo habitual.

Ella, en caso de perder, ¿qué pasos debería dar?

A mí no me corresponde decirle a la expresidenta Michelle Bachelet decirle que de este paso u otro. Ella es una personalidad mundial importante y tiene derecho a tomar las decisiones que corresponda. Nadie debe porqué estar diciendo lo que debería decidir.

¿Su figura no se vería afectada?

No. Ella está en la historia de este país y de Naciones Unidas. No veo razón para que su figura sea afectada pase lo que pase".