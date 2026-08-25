Un mercado de pases que lo sepultó y con escaso apoyo en Cruzados: los motivos de la UC para despedir al Tati Buljubasich

La eliminación de Universidad Católica ante Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores provocó un terremoto en San Carlos de Apoquindo. La derrota categórica ante los argentinos, los cánticos insultantes de la hinchada contra los dirigentes, más la prueba irrefutable de un equipo que necesitaba con urgencia refuerzos ofensivos, pero nos los tuvo, terminaron por agotar la paciencia del directorio de Cruzados, presidido por Matías Claro, con la gerencia deportiva encabezada por José María Buljubasich, quien asumió el cargo el 7 de julio de 2010. Una decisión que la mesa controladora evaluaba hace tiempo, pero que se aceleró con lo ocurrido en este mercado de pases.

Esta mañana, la UC puso fin a la etapa del Tati en la precordillera. Un ciclo de 16 años que cosechó 7 títulos de Primera División, 4 Supercopas y 1 Copa Chile. Para muchos, el período más exitoso en la historia del club, por la cantidad de títulos y también por su simbolismo, ya que además incluyó el primer bicampeonato de la institución y un inédito tetracampeonato de torneos largos, hazaña única en el fútbol chileno.

“Por decisión del Directorio se ha determinado poner fin al ciclo del gerente deportivo de Universidad Católica, señor José María Buljubasich. De esta manera, finaliza un periodo de 16 años en el cargo de quien además fuera arquero y capitán del Plantel de Honor de la UC, etapa en la que se tituló campeón en el año 2005 y logró el récord de imbatibilidad aún vigente en el fútbol chileno con 1.352 minutos sin recibir goles en su arco”, comunicó la sociedad anónima estudiantil.

El Tati, emocionado hasta las lágrimas, reconoció que quería seguir en el cargo. “No nací en Católica. Por eso no soy hincha desde chiquito, pero me han tratado muy bien desde que llegué como jugador. Traté de darles siempre lo mejor. Con profesionalismo, con honestidad. Dejé todo, lo mejor que pude. Con errores, con aciertos. Nos pasa a todos, pero siempre con el deseo de que al club le vaya bien”, sostuvo.

Lo concreto es que la discusión sobre su despido ya venía desarrollándose dentro de Cruzados hace tiempo, al menos, desde el año pasado.

Los motivos del despido de Buljubasich, histórico gerente deportivo de la UC tras 16 años y 12 títulos

El mercado de pases del segundo semestre dejó abierto un flanco que la caída ante Estudiantes volvió más visible. La UC llegó a la serie sin haber incorporado el refuerzo ofensivo que había definido como prioridad. El defensa Agustín García Basso apareció sobre el cierre como una oportunidad, después de terminar su vínculo con Racing y ante la lesión de Juan Ignacio Díaz, pero no alcanzó a estar inscrito para el certamen continental. Matías Claro, presidente de Cruzados, evitó realizar un análisis definitivo tras la caída ante los pincharratas, pero reconoció las dificultades. “Ojalá hubiésemos podido traer el refuerzo que buscamos”, dijo.

Que la gerencia deportiva no entregara mayores opciones para reforzar al equipo y recomendara no contratar, más allá de los altos costos o del poco convencimiento con ciertos jugadores, revivió los cuestionamientos al interior del directorio. Otras versiones van más allá. Según fuentes en San Carlos de Apoquindo, durante el mercado sí existieron posibilidades de refuerzos que podían haber sido un aporte y cuyos costos eran abordables para Cruzados, pero no recibieron el visto bueno de Buljubasich.

El propio exguardameta entregó su versión antes de la revancha con Estudiantes. Explicó que Cruzados disponía de entre US$ 800 mil y US$ 1 millón para contrataciones y que la búsqueda se había concentrado en un extremo. También asumió el resultado: “Es mi responsabilidad no haber traído ese jugador”.

Buljubasich, Garnero y Claro.

El punto que se discutió internamente, por lo tanto, no es cuánto dinero tenía la UC para gastar. Este mercado dejó en entredicho la capacidad de la gerencia técnica para ampliar la búsqueda, una vez que las primeras opciones quedaron fuera del alcance económico. Eso aceleró una decisión que el directorio esperaba tomar a final de año. También está la presión de los hinchas con sus cánticos en los últimos dos partidos. La reacción del público agregó otro elemento.

Aníbal Silva y Javier Furwasser: la dupla de emergencia que evalúa Cruzados tras la salida de Buljubasich

“No queremos encasillarnos con un perfil, probablemente es el cargo más importante de un club. Lo tomaremos con urgencia, pero con responsabilidad”, dijo un muy emocionado Matías Claro, presidente de Cruzados, en la conferencia de despedida de José María Buljubasich.

Lo cierto es que la secretaría técnica ya estaba siendo reestructurada hace unos meses. El proceso había comenzado antes de la serie con Estudiantes. Cruzados incorporó al argentino Javier Furwasser para reforzar la secretaría técnica. El exgerente deportivo de O’Higgins y Nacional de Montevideo no llegó solo a San Carlos de Apoquindo, sino que lo hizo acompañado de un par de analistas de amplia trayectoria en el medio, según explican en Cruzados. El propio Tati había señalado, al explicar la política de fichajes, que el club estaba “modernizando la secretaría técnica”.

La llegada de Furwasser se inserta en ese proceso. Su trabajo se suma al de una estructura que hasta ahora ha tenido a Buljubasich como principal responsable de la conformación del plantel desde su creación.

“Javier cumple varias aptitudes. Tiene mucho conocimiento del mercado nacional. Una historia con bastante éxitos y aciertos, en lo difícil que es el proceso de contratación. Y creemos que va a ser un muy buen líder en la secretaría técnica. Su función es ahí, que no es bueno confundirla con la gerencia deportiva”, puntualizó Matías Claro.

“También vamos a crear una nueva área concentrada en el tema más científico y de datos de la búsqueda de jugadores. Eso está prontamente llegando, el 1 de septiembre llega un nuevo gerente a cargo de eso. Ambas áreas se tienen que combinar para poder buscar de la mejor manera posible y disminuir los riesgos: la experiencia de Javier en ver el fútbol y, por otro lado, la estadística; y un nuevo gerente deportivo que pueda ajustar estas dos visiones y, con su experiencia, poder elegir de la mejor manera posible a los jugadores para el plantel 2027″, explicó el timonel.

Según fuentes consultadas por El Deportivo, quien estará supervisando a la secretaría técnica tras la salida de Buljubasich será Aníbal Silva Streeter , director que ingresó en julio de 2025 tras la salida de Felipe Correa , quien dejó su silla para firmar como gerente de selecciones nacionales de la ANFP.

Silva Streeter trabajó a la orden de Peter Dragicevic en Colo Colo. Ingresó al directorio del Cacique en 1996. Dos años más tarde, ya como uno de los vicepresidentes ejecutivos, concentró el control financiero y deportivo del club. También formó parte del equipo de Eduardo Berizzo en la selección de Paraguay, donde no salió bien.

La política de fichajes versus el control financiero

Dentro de Cruzados existe respaldo a mantener control financiero y a no comprometer recursos que el club no tiene. La diferencia está en cómo se utiliza el presupuesto disponible y en la capacidad del área deportiva para encontrar alternativas. La idea de Claro y compañía es potenciar ese búsqueda con data, información y métricas, ítem en el que hubo más de algún roce con el exarquero rosarino.

Frente a las críticas públicas y privadas, Buljubasich defendió su criterio. Explicó que no estaba dispuesto a pagar valores que consideraba fuera de rango y recordó que varios jugadores importantes de ciclos anteriores llegaron libres o a préstamo. También sostuvo que comprar un pase no asegura rendimiento y puede generar contratos difíciles de asumir si el futbolista no funciona.

Tras la derrota ante Estudiantes, puso sobre la mesa lo que había conseguido en el cargo. “Acá se construyó un estadio, hubo tres años que nos costó, pero si separas entre julio del 2010, el cierre del estadio, y entre la apertura del estadio y ahora, mis números son muy buenos. El promedio más o menos está entre el primer y el tercer lugar. Entonces yo asumo las responsabilidades, pero también creo que hay que analizar bien y ver por qué se pasan algunas cosas”, señaló.

El balance separa el rendimiento de la planificación. Universidad Católica consiguió avanzar desde una fase de grupos exigente, obtuvo resultados como visitante y llegó a los octavos de final. La evaluación, en cambio, apuntó a determinar si el plantel contó con las herramientas suficientes. La derrota ante Estudiantes aceleró ese debate y le costó el puesto al histórico gerente deportivo de Cruzados.