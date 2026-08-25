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    ¿Lucha de ídolos de Colo Colo?: el gesto de desagrado de Arturo Vidal cuando le mencionan a Marcelo Barticciotto

    El volante albo transmitía en streaming cuando le mencionaron al histórico ídolo de Colo Colo, quien ejerce como comentarista.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Arturo Vidal y Marcelo Barticciotto

    Colo Colo vive horas felices. La alegría por vencer a la U en el Superclásico se extenderá, con seguridad, por varios días. Incluso el partido de este miércoles ante Unión Española, por la Copa Chile, pasa inadvertido ante el efecto que genera haber derribado al archirrival en el Estadio Nacional.

    Sin embargo, ese ambiente se ve enrarecido por el enrarecido ambiente entre dos figuras emblemáticas del club: Arturo Vidal y Marcelo Barticciotto. El primero, máximo referente de la escuadra de Fernando Ortiz. El segundo, campeón de la Copa Libertadores en 1991 y uno de los máximos ídolos.

    ¿Lucha de ídolos de Colo Colo?: el gesto de desagrado de Arturo Vidal cuando le mencionan a Marcelo Barticciotto

    Vidal estaba en plena transmisión de su streaming cuando recibió una petición que, en cualquier otra circunstancia, se habría tomado con absoluto relajo: la solicitud de un saludo para una de las filiales que agrupan a los hinchas y socios del Cacique en diversas comunas y regiones.

    El detalle es que la organización que lo solicitaba tiene un nombre específico: Marcelo Barticciotto. Apenas lo escuchó, al exmediocampista de Juventus, Barcelona, Bayern Múnich e Inter de Milán le cambió el semblante.

    Después de un evidente gesto de desagrado después de que le mencionaron al delantero del inolvidable equipo que dirigía Mirko Jozic, se produjo otra reacción igual de llamativa. “No. No quiero. Voy a mandar después”, le contestó a su interlocutor en el espacio.

    No me gusta ese nombre”, sentenció, segundo después, sin afán alguno de esconder las diferencias con el exdelantero.

    Más sobre:Colo ColoArturo VidalMarcelo BarticciottoFútbolFútbol NacionalSuperclásicoLiga de Primera

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