Bancada PPD lanza ofensiva contra ministro Claudio Alvarado y lo apunta por descoordinaciones del gobierno

Una ofensiva contra el rol que ha jugado el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, lanzó la bancada del PPD e Independientes, desde donde acusaron desprolijidad y falta de liderazgo en su gestión.

En el sector hicieron una llamado al Presidente de la República a “terminar con este experimento de la figura de biministro, para que Alvarado se concentre en su labor de coordinador del gobierno”.

“ La falta de liderazgo del ministro Alvarado es demasiado evidente. ¿Acaso no es el jefe político del gabinete?. Realmente sorprende el nivel de descoordinación que ha demostrado el gobierno en estas semanas", afirmó la Jefa de Bancada PPD-Independientes, Andrea Parra.

En esa línea, añadió que: “Ejemplos hay muchos. Cuando dijo que no sabía que el gobierno había ingresado un requerimiento al TC, para impugnar la norma de la megarreforma que exigía la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas de catástrofe. Después tuvo que salir a contradecir al ministro de Defensa quien señaló que era necesario salir del Convenio 169; y luego desconoció que la reforma permite detenciones sin orden judicial, pese a que sí abre esa posibilidad”.

Bancada del PPD-Independientes

Finalmente, la parlamentaria agregó “¿cómo es posible que el jefe de gabinete del gobierno no se entere de nada, y tenga que salir el propio Presidente de la República a poner orden? A la cartera de Interior se le quitó la función de seguridad precisamente para que fuera primus inter pares, y ¿cuál ha sido el resultado? Estamos frente a una reforma de seguridad donde no existió un trabajo pre legislativo, no hubo diálogo ni siquiera con su sector, lo que ha traído como consecuencia un rechazo transversal. Es hora que el ministro se ponga las pilas y haga su trabajo, que coordine y ordene al Gobierno”.

Por su parte, el subjefe de la bancada PPD-Independientes, Cristián Tapia, sostuvo que “es muy preocupante que el Presidente Kast tenga que estar constantemente dando explicaciones por lo que dicen o hacen sus ministros. Y, ¿qué pasa con el ministro del Interlor? No está cumpliendo con su rol de coordinador del gobierno. Existe una falta de liderazgo, desorden en las vocerías y una preocupante improvisación que nos llama mucho la atención”.

“Hacemos un llamado al Presidente de la República a que termine de una vez por todas con este experimento de la figura del biministro. Es necesario que Claudio Alvarado se concentre solamente a ser Ministro del Interior, que es un tremendo desafío, y que se busque un vocero o vocera para que comunique como corresponde”, concluyó el diputado Tapia.