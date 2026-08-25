CMF alerta que fintech de Ian Hites no está regulada

Este martes la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una alerta respecto de la fintech Mento Spa, advirtiendo que la plataforma “no está registrada, ni está autorizada para prestar servicios regulados”.

En concreto, Mento SpA es una fintech cuyo fundador es Ian Hites, miembro del clan controlador de la multitienda que lleva su apellido. Según ha descrito en su perfil en Linkedin, Mento es una aplicación de servicios financieros “que funciona como una plataforma donde los clientes pueden darse de alta de forma rápida, sencilla y 100 % digital. Durante el proceso, un sistema interno de evaluación crediticia procesa toda la información para ofrecer créditos preaprobados y personalizados según los resultados obtenidos”.

“El enfoque de Mento contrasta con el de los bancos tradicionales y otras entidades financieras, donde la exigencia de documentación y pruebas de historial crediticio suele obstaculizar el acceso al crédito y a otros servicios financieros. Gracias a una estructura organizativa ágil y dinámica, a su eficiencia operativa y al uso de datos alternativos en los procesos de evaluación”, señala.

Entre 2016 y 2020, Ian Hites trabajó en Inmobiliaria Nialem, firma de real estate de la familia Hites. “Participación en consejos de administración de empresas, prestando atención y participando en la toma de decisiones relativas a futuros proyectos de desarrollo inmobiliario o a la adquisición de activos en alquiler”, detalló en su LinkedIn.

En su comunicado, la CMF señaló que “el tratar con entidades no registradas ni autorizadas implica un riesgo para el público general e inversionistas. Por lo tanto, la CMF recomienda a las personas que, antes de realizar una inversión, siempre busquen más información sobre los productos, personas y las empresas a través de las cuales están considerando invertir o recibir asesoría”.

En el listado de entidades no reguladas, la CMF contabiliza a 6 firmas, entre ellas Mento. El regulador cuenta demás con otras alertas relativas a créditos y fraudes. Así, en la lista de aplicaciones (Apps) que ofrecen créditos, la CMF contabiliza a 114 entidades. En tanto, en el registro de entidades que ofrecen créditos fraudulentos existen 246.