SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CMF alerta que fintech de Ian Hites no está regulada

    Mento es una fintech que ofrece créditos. El regulador comunicó que la entidad "no está registrada ni autorizada para prestar servicios regulados".

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    FOTO Pedro Rodriguez PEDRO RODRIGUEZ

    Este martes la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una alerta respecto de la fintech Mento Spa, advirtiendo que la plataforma “no está registrada, ni está autorizada para prestar servicios regulados”.

    En concreto, Mento SpA es una fintech cuyo fundador es Ian Hites, miembro del clan controlador de la multitienda que lleva su apellido. Según ha descrito en su perfil en Linkedin, Mento es una aplicación de servicios financieros “que funciona como una plataforma donde los clientes pueden darse de alta de forma rápida, sencilla y 100 % digital. Durante el proceso, un sistema interno de evaluación crediticia procesa toda la información para ofrecer créditos preaprobados y personalizados según los resultados obtenidos”.

    “El enfoque de Mento contrasta con el de los bancos tradicionales y otras entidades financieras, donde la exigencia de documentación y pruebas de historial crediticio suele obstaculizar el acceso al crédito y a otros servicios financieros. Gracias a una estructura organizativa ágil y dinámica, a su eficiencia operativa y al uso de datos alternativos en los procesos de evaluación”, señala.

    Entre 2016 y 2020, Ian Hites trabajó en Inmobiliaria Nialem, firma de real estate de la familia Hites. “Participación en consejos de administración de empresas, prestando atención y participando en la toma de decisiones relativas a futuros proyectos de desarrollo inmobiliario o a la adquisición de activos en alquiler”, detalló en su LinkedIn.

    En su comunicado, la CMF señaló que “el tratar con entidades no registradas ni autorizadas implica un riesgo para el público general e inversionistas. Por lo tanto, la CMF recomienda a las personas que, antes de realizar una inversión, siempre busquen más información sobre los productos, personas y las empresas a través de las cuales están considerando invertir o recibir asesoría”.

    En el listado de entidades no reguladas, la CMF contabiliza a 6 firmas, entre ellas Mento. El regulador cuenta demás con otras alertas relativas a créditos y fraudes. Así, en la lista de aplicaciones (Apps) que ofrecen créditos, la CMF contabiliza a 114 entidades. En tanto, en el registro de entidades que ofrecen créditos fraudulentos existen 246.

    Más sobre:RegulaciónCMFMento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Wulf y acuerdo de Meta por demandas sobre salud mental de niños: “Las compañías deben ofrecer productos seguros”

    Arnaldo Recabarren asumirá una vez más como Director Nacional de Obras Hidráulicas del MOP

    Fichaje de Osvaldo Andrade a comisión de Kast desata molestia en el PS y obliga a la directiva a fijar postura

    Trabajando.com ve un alza en ofertas para empleo parcial en el primer semestre y acusa falta de oportunidades para jóvenes

    Aumentan a 95 los muertos y 600 los desaparecidos por las inundaciones en el norte de Nepal

    Muere a los 80 años Tim Curry, recordado actor de It y The Rocky Horror Show

    Lo más leído

    1.
    Las nuevas monedas de $ 10 y $ 50 que empezarán a circular en Chile ¿En qué se diferencian de las antiguas?

    Las nuevas monedas de $ 10 y $ 50 que empezarán a circular en Chile ¿En qué se diferencian de las antiguas?

    2.
    Ejecutivo busca postergar en un año entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales

    Ejecutivo busca postergar en un año entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales

    3.
    Walmart demanda a Transbank y exige pago de $54.154 millones por incumplir contratos de cobro con tarjetas

    Walmart demanda a Transbank y exige pago de $54.154 millones por incumplir contratos de cobro con tarjetas

    4.
    Meta llega a acuerdo y pagará casi US$17 mil millones para finalizar juicio por “perjudicar la salud mental” de menores de edad

    Meta llega a acuerdo y pagará casi US$17 mil millones para finalizar juicio por “perjudicar la salud mental” de menores de edad

    5.
    El petróleo acentúa su caída y el barril rompió la barrera de los US$ 80 en Estados Unidos

    El petróleo acentúa su caída y el barril rompió la barrera de los US$ 80 en Estados Unidos

    6.
    Las alertas que levantó la presidenta de la CPC por el fallo del Tribunal Constitucional sobre reconexión de servicios básicos

    Las alertas que levantó la presidenta de la CPC por el fallo del Tribunal Constitucional sobre reconexión de servicios básicos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Rating del martes 25 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 25 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Eclipse lunar de agosto: ¿Cuándo y a qué hora ver el evento astronómico en Chile?

    Eclipse lunar de agosto: ¿Cuándo y a qué hora ver el evento astronómico en Chile?

    Ministra Wulf y acuerdo de Meta por demandas sobre salud mental de niños: “Las compañías deben ofrecer productos seguros”
    Chile

    Ministra Wulf y acuerdo de Meta por demandas sobre salud mental de niños: “Las compañías deben ofrecer productos seguros”

    Fichaje de Osvaldo Andrade a comisión de Kast desata molestia en el PS y obliga a la directiva a fijar postura

    Darío Calderón entra en modo defensa en caso Junaeb: ficha a Samuel Donoso y pide proteger conversaciones con clientes

    Arnaldo Recabarren asumirá una vez más como Director Nacional de Obras Hidráulicas del MOP
    Negocios

    Arnaldo Recabarren asumirá una vez más como Director Nacional de Obras Hidráulicas del MOP

    Trabajando.com ve un alza en ofertas para empleo parcial en el primer semestre y acusa falta de oportunidades para jóvenes

    Las nuevas monedas chilenas serán elaboradas por la Casa de Moneda de Canadá y su costo bajará a la mitad

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá
    Tendencias

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    El sorprendente destino que aparece en el horizonte de Dibu Martínez en medio de su difícil momento en Aston Villa
    El Deportivo

    El sorprendente destino que aparece en el horizonte de Dibu Martínez en medio de su difícil momento en Aston Villa

    La dramática confesión que realiza Arnaldo Castillo, la figura del ataque de O’Higgins

    Las hermanas Abraham vuelven a hacer historia: alcanzan la final en el Mundial de Amsterdam

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix
    Tecnología

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Nintendo anuncia dos nuevos bundles de Switch 2 con Mario Kart World y Sports Resort

    Muere a los 80 años Tim Curry, recordado actor de It y The Rocky Horror Show
    Cultura y entretención

    Muere a los 80 años Tim Curry, recordado actor de It y The Rocky Horror Show

    El Deshielo y Hangar Rojo: Chile anuncia a sus cartas para los Oscar y Goya 2027

    Dolly Parton y su pasión por Led Zeppelin: del bluegrass a Stairway to Heaven

    Aumentan a 95 los muertos y 600 los desaparecidos por las inundaciones en el norte de Nepal
    Mundo

    Aumentan a 95 los muertos y 600 los desaparecidos por las inundaciones en el norte de Nepal

    Medio argentino asegura que canciller Quirno habría pedido la salida del jefe de la Fuerza Aérea por dichos sobre el Estrecho de Magallanes

    Von der Leyen ofrece ayuda de la Unión Europea a Nepal tras las “devastadoras” inundaciones

    Panqueques con limón
    Paula

    Panqueques con limón

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile