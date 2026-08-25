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    Walker se reúne con Arrau y le insiste en retirar reforma de seguridad y priorizar otros 30 proyectos en la materia

    "No se puede hacer política con la Constitución", sostuvo el senador, quien insistió que rechazará la idea de legislar la reforma constitucional, pese a posibles cambios y llamados del gobierno.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    PEDRO RODRIGUEZ

    Hasta el Ministerio de Seguridad llegó la mañana de este martes el senador Matías Walker (IND.) para reunirse con el titular de la cartera Martín Arrau, a quien le insistió sobre la idea de retirar la reforma constitucional en seguridad empujada por el gobierno para dar urgencia a un lista de 30 proyectos que están en el Congreso.

    Hice entrega al ministro Arrau de este listado de 30 proyectos de ley que están en tramitación que, a nuestro juicio. debemos priorizar. Por ejemplo, el proyecto de cumplimiento diferenciado de condenas para el crimen organizado que presentamos hace dos años con el senador Luciano Cruz Coke, la senadora Ximena Rincón. Todos los proyectos de ley que tienen que ver con darle más atribuciones a Carabineros, a Gendarmería, a las Fuerzas Armadas, a la Policía de Investigaciones, la Reforma de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y lo más importante despachar de una vez por todas proyecto de Regla del Uso de la Fuerza y de Inteligencia Económica para perseguir la ruta del dinero, que están en Comisión Mixta”, señaló el legislador tras la cita.

    Así al ser consultado si consideraba que se debía retirar la reforma constitucional, Walker sostuvo que: “Yo considero que hay que dejar de lado esta reforma constitucional y concentrarnos en lo que nos une”.

    “Mi visión es que no es un buen proyecto, no es eficaz para poder perseguir el crimen organizado, que hay que concentrarnos en lo que nos une y lo que nos une en la coincidencia respecto de la agenda legislativa, respecto de los 30 proyectos de ley que podemos avanzar estas semanas en concreto y que sí van a ser efectivos para enfrentar el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico”, añadió el senador, cuyo voto resulta clave para aprobar la reforma constitucional, dada la correlación de fuerzas en la Cámara Alta.

    En ese sentido, hizo una reflexión: “Las constituciones deben unir a los chilenos, no se puede hacer política con la Constitución. Después de dos procesos constituyentes yo creo que todos aprendimos de eso”.

    Al ser consultado su postura frente a una posible votación del proyecto en sala, Walker sostuvo que “mantengo mi postura de rechazar la idea de legislar”.

    Más tarde, a través de sus redes sociales, el ministro Arrau señaló que “recibí al senador Matías Walker, quien presentó una propuesta para priorizar distintos proyectos de seguridad que actualmente se encuentran en tramitación. Fue una conversación franca sobre las herramientas que necesita el Estado para enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado y al terrorismo”.

    Luego añadió: “Seguiremos escuchando, evaluando propuestas y trabajando para construir acuerdos que permitan avanzar en seguridad. Chile necesita más acción y menos inmovilismo”.

    Más sobre:Matías WalkerMartín ArrauReforma de SeguridadReforma Constitucional

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