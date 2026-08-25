Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas

Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que el estrecho de Ormuz está libre de minas, al tiempo que ha advertido a Teherán de que “destruirá” cualquier buque que trate de volver a colocarlas en el estratégico paso.

“Acabo de ser informado por la Armada de Estados Unidos de que todas las minas han sido retiradas y/o detonadas de las aguas internacionales del estrecho de Ormuz”, ha afirmado el presidente norteamericano en un mensaje en redes sociales en el que ha aprovechado para lanzar una amenaza contra la República Islámica si vuelve a colocar este tipo de armamento en dichas aguas.

Así ha detallado que se ha informado a Irán de que “cualquier barco o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de inmediato y de manera sistemática”.

Trump ha asegurado que Estados Unidos vigila a través de la Fuerza Espacial “cada centímetro cuadrado del estrecho”. “Existe una política de tolerancia cero respecto a la colocación de minas, plenamente vigente y en vigor”, ha recalcado.

Al tiempo, el jefe de la Casa Blanca ha vuelto a hacer mención al monte Kolang -también conocido como Pickaxe-, en el que según Washington aloja instalaciones nucleares de Irán, extremo que ha sido sistemáticamente negado por Teherán. Trump ha incidido en que la vigilancia estadounidense se extiende al monte Pickaxe y “otros tres emplazamientos nucleares que ya fueron destruidos”.