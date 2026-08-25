“Ya está gastado”: la mitad de los trabajadores tendría dificultades para equilibrar sus finanzas sin aguinaldo del 18

Se acerca el 18 de septiembre, fecha de las Fiestas Patricias en Chile. Y el aguinaldo se vuelve a instalar como tema de conversación de los hogares debido al aumento de compromisos financieros asociados a Fiestas Patrias.

De acuerdo con un nuevo estudio realizado por Eurofirms Group, “El valor del aguinaldo más allá de las celebraciones”, el 62% de los encuestados considera que es fundamental para afrontar los gastos propios de septiembre, y una proporción similar, 1 de cada 2, reconoce que le costaría equilibrar sus finanzas si no recibiera este pago, es decir, la mitad de los trabajadores.

Con esto, la encuesta muestra que los datos reflejan que si bien factores como el salario, las oportunidades de desarrollo y el liderazgo continúan siendo determinantes en la retención del talento, los bonos forman parte de la experiencia laboral y ayudan a construir una propuesta de valor más amplia y competitiva.

De hecho, según el documento, un 85% de los colaboradores consultados recibe este aporte económico en Fiestas Patrias, Navidad o ambas fechas, demostrando que continúa siendo parte de la ventaja diferencial de muchos empleadores.

“Como consultora de gestión de talento, entendemos que este tipo de beneficios adquiere verdadero valor cuando son diseñados para responder a las necesidades reales de las personas y llegan en el momento adecuado” dice añadiendo que “el aguinaldo, por ejemplo, no es solo un ingreso monetario. Es también una señal concreta de reconocimiento, bienestar y cercanía por parte de las organizaciones”, señaló la encargada del sondeo, Lisa Ochoa, Revenue Management Specialist de Eurofirms Group Chile.

¿En qué se utiliza este dinero?

Aunque las celebraciones y regalos (57%) siguen siendo su principal destino, una proporción relevante de los participantes utiliza este ingreso para fortalecer su estabilidad financiera: un 31% lo destina a pagar deudas y un 13%, al ahorro.

Por otra parte, el 61% de los encuestados señala que recibir el aguinaldo influye en sus decisiones de compra durante este período, lo que confirma que este ingreso cumple un rol concreto tanto en la planificación de los empleados como en las decisiones de consumo durante septiembre.

Por lo tanto, más allá de su carácter tradicional, no solo acompaña las celebraciones de Fiestas Patrias, sino que también pasa a formar parte de la planificación financiera de los hogares.

“Hoy los trabajadores buscan apoyos que tengan un impacto real en su bienestar y tranquilidad económica. Esa mirada permite a las empresas construir propuestas de valor más relevantes, fortalecer la confianza y el compromiso con sus colaboradores, y avanzar hacia organizaciones más sostenibles”, agregó la ejecutiva.