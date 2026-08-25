Canadá impone aranceles de hasta 50% a unos 700 productos de EE.UU. y responde “dólar por dólar” a Trump

Quiebre en las negociaciones comerciales. Canadá anunció este martes aranceles de represalia contra Estados Unidos de entre 15% y 50% sobre unos 700 productos, por un valor cercano a los US$ 20.000 millones.

La medida responde “dólar por dólar” al gravamen de 50% que la administración de Donald Trump aplicó a un monto equivalente de importaciones canadienses y que entró en vigor el sábado.

Las nuevas tasas comenzarán a regir el 8 de septiembre, un día después del feriado del Trabajo en Norteamérica. El caso más agudo es el del acero y el aluminio estadounidenses, que ya pagaban un arancel de 25% al ingresar a Canadá y que ahora verán esa carga duplicada a 50%, reportó The Wall Street Journal.

La lista abarca también motocicletas, lavadoras y secadoras, motosierras, queso procesado, almejas, pulpo congelado, lácteos, electrodomésticos, madera, papel y vestuario.

Los gravámenes sobre metales y madera fueron seleccionados para responder a aranceles que Washington ya había impuesto sobre acero, aluminio y madera aserrada, informó CNBC.

Funcionarios canadienses sostuvieron que el paquete busca proteger la participación de mercado local de las firmas directamente afectadas por las medidas estadounidenses.

Algunos analistas comerciales y economistas consultados por The Wall Street Journal agregaron que la selección de productos probablemente apunta además a empresas radicadas en distritos electorales controlados por el Partido Republicano.

En paralelo, Ottawa presentó préstamos y subsidios de ingreso para empresas y trabajadores afectados por 7.500 millones de dólares canadienses, equivalentes a US$ 5.400 millones.

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