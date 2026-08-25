Congreso celebra su cumpleaños con nuevo single y agota entradas para su concierto en Santiago

El grupo Congreso festeja sus 57 años de historia y lo hace en grande, a la altura de una de las leyendas más trascendentes del cancionero chileno.

La banda estrenó una nueva versión de su canción Quién detiene este amor? junto a Catalina Plaza, la reconocida cantante de Catalina y las Bordonas de Oro.

La colaboración es parte de Congreso Invita, el álbum doble en vivo que el grupo lanzó en vinilo. Congreso se presentará este sábado 29 de agosto a las 19:00 horas en el Teatro Nescafé de las Artes y las últimas entradas están disponibles en Ticketmaster y boleterías del teatro.

Fue en agosto de 1969 que un grupo de muchachos soñadores de Quilpué, estimulados por la generación hippie, la revolución provocada por los Beatles y los nuevos sonidos latinoamericanos formaron su propia banda sin imaginar jamás lo lejos que los iba a llevar. Dieciocho discos de estudio y 57 años después, Congreso es una de las instituciones más longevas y fundamentales en la historia de la música chilena. Y como sucede en cada uno de sus cumpleaños, la banda preparó algo muy especial para sus seguidores.

Quién detiene este amor? es un bolero originalmente incluido en el disco Con los ojos en la calle, de 2010. Sobre la cantante Catalina Plaza, Sergio “Tilo” González comenta: “Ella tiene un registro muy especial, lo que ayudó a dar un nuevo aire a la canción. El diálogo vocal que construyeron con Pancho (Sazo) quedó hermoso y es uno de los mejores momentos del álbum”.

Esta es la tercera canción que Congreso comparte de su nuevo disco en vivo en Spotify y en su canal de YouTube, ya que antes estrenaron versiones de Juego y Ángel, dónde estás?, la que contó con la colaboración de Ángelo Pierattini. El álbum completo llegará próximamente a plataformas digitales, pero ya se encuentra a la venta en un formato de dos vinilos dobles.

Los vinilos de Congreso Invita estarán a la venta en el concierto que se realizará el 29 de agosto en el Teatro Nescafé de las Artes.

Escucha aquí la canción: