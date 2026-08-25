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    Emisión de licencias médicas se acota por debajo de 600 mil mensuales ya por más de un año, desde denuncia de Contraloría

    Según las cifras de la Superintendencia de Seguridad Social, en julio se emitieron 580 mil licencias de origen común en el país, una baja de 3,4% versus igual mes del año anterior. Con ese resultado, en los primeros siete meses de 2026 se ha emitido un total de 3,7 millones de licencias de este tipo, lo que significa una reducción de 16% versus igual periodo de 2025, o 722 mil licencias menos.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El número de Licencias Médicas Electrónicas (LME) de origen común que se emiten en el país se ha estabilizado en un nuevo nivel desde que el 20 de mayo del año pasado la Contraloría General de la República revelara que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera de Chile durante sus licencias médicas.

    Antes de mayo de 2025, prácticamente todos los meses las licencias médicas que se emitían en el país superaban las 600 mil, e inclusive las 700 mil mensuales. Es más, en mayo de 2024 totalizaron 869 mil. Pero desde que la Contraloría sacó su informe al respecto, todos los meses las LME han estado por debajo de las 600 mil.

    Así, durante un año, la emisión de licencias médicas registró reducciones importantes, con bajas interanuales a tasas de dos dígitos todos los meses desde mayo de 2025 hasta mayo de 2026.

    Después de todo ese periodo en caída libre, en junio se registró el primer incremento, aunque muy leve, de 2% versus igual mes del año anterior. Ese fue el primer mes, desde marzo de 2025, sin una disminución respecto del año anterior, por lo que las licencias médicas parecen haber encontrado un nuevo piso.

    Y ahora la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) dio a conocer las cifras de julio, dando cuenta que ese mes se emitieron 580.007 LME de origen común en el país, lo que constituye una baja de 3,4%en relación a igual mes de 2025.

    “Es esperable que las reducciones sean menores a las registradas entre enero y mayo, que alcanzaron un promedio de 22,1%, ya que desde junio la comparación se realiza con meses de 2025 en que la emisión ya había comenzado a descender, tras la implementación de las medidas de fiscalización”, detalla la Suseso.

    Con ese resultado, se tiene que entre enero y julio se ha emitido un total de 3,7 millones de licencias de este tipo, lo que significa una reducción de 16% versus igual periodo de 2025, o 722 mil licencias menos.

    Esto significa que mientras entre enero y julio de 2024 se emitieron en promedio 694 mil licencias de origen común mensuales, en igual periodo de 2025 alcanzaron las 629 mil promedio, y a julio de este año llegaron a 526 mil promedio.

    Caída transversal

    El reporte a julio de la Suseso afirma que “la disminución observada se presenta de manera transversal en los distintos grupos analizados. Entre enero y julio de 2026, el número de licencias disminuyó tanto en Fonasa (-16,4%) como en isapres (-16,6%), en hombres y mujeres, en trabajadores del sector público y privado”.

    En Fonasa se emitieron casi 3 millones de licencias a julio, una caída de 16,4% interanual. Mientras que en isapres se anotaron 551 mil licencias al séptimo mes del año, un retroceso de 16,6% en doce meses.

    Los días autorizados promedio por licencia también disminuyeron en ambos seguros de salud, alcanzando 12,2 días en Fonasa y 9 días en isapres. Esto representa una baja de 11% y 6,3%, respectivamente. “Asimismo, la duración promedio de las licencias también disminuyó respecto de igual período de 2025, pasando de 13,1 a 11,7 días por licencia”, sostiene el informe de la Suseso.

    Además, el reporte explica que “la composición de las licencias también presentó cambios relevantes. Los trastornos mentales continuaron siendo el principal diagnóstico, aunque redujeron su participación dentro del total y registraron la mayor disminución en el número de licencias emitidas respecto de igual período del año anterior”.

    Esto, considerando que a julio se emitieron 996.991 LME por trastornos mentales, lo que significa una baja de 27,8% con respecto a igual lapso de 2025. Y si a julio de 2025 este diagnóstico representó un 33% del total de LME emitidas, en igual periodo de este año fueron el 28% del total.

    Le siguieron las enfermedades musculoesqueléticas (-17,7%) y las del sistema nervioso (-13,0%).

    Adicionalmente, la Suseso señala que “desde la perspectiva de las personas trabajadoras, durante enero-julio de 2026 disminuyó tanto el número de personas trabajadoras que utilizaron licencias médicas, pasando de 1,8 millones a 1,6 millones, como la intensidad de uso entre quienes hicieron uso del sistema. En promedio, las licencias por trabajador disminuyeron de 2,4 a 2,2, mientras que los días autorizados por trabajador se redujeron de 29,5 a 24,7 días”.

    Por otra parte, “aumentó la proporción de personas trabajadoras que utilizó una sola licencia médica y disminuyó la participación de quienes registraron múltiples licencias y mayores períodos de reposo”.

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