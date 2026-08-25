Grupo Patio concreta venta de Hyatt Place en Vitacura a operadora de hoteles Talbot

Grupo Patio vendió el hotel Hyatt Place Santiago, en la comuna de Vitacura, a Talbot Hotels, firma chilena que opera bajo las franquicias de las marcas Holiday Inn, Holiday Inn Express y Hyatt Centric, con nueve hoteles en Chile, Argentina y Perú.

Sobre las razones de la venta, el Grupo Patio lo atribuyó al objetivo de “optimizar la composición de la cartera y concentrar el capital en aquellos segmentos donde la compañía cuenta con mayores ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento, como son la comercial (centros comerciales vecinales y outlets) e industrial”.

En un comunicado, el gerente de inversiones de Grupo Patio, Gregorio Sepúlveda, señaló que la transacción “obedece a la estrategia de desinversión en activos no estratégicos para el negocio y permite liberar capital para reforzar el desarrollo de proyectos alineados con el core del negocio, además de rebajar deuda, en línea con el plan estratégico y financiero dado a conocer el año pasado”.

“El objetivo es gestionar activamente nuestra cartera, rotando activos no core y reinvirtiendo el capital en nuevos proyectos que estamos desarrollando”, agregó

Sobre Hyatt Place Santiago, Grupo Patio lo destacó como un hotel de categoría cuatro estrellas, ubicado en la comuna de Vitacura, próximo a la intersección de las avenidas Vitacura y Américo Vespucio. El activo cuenta con 10.600 m2 de superficie construida, distribuidos en 14 pisos y 160 habitaciones.