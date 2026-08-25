Tres sujetos detenidos a camioneta que transportaba cigarrillos en San Bernardo

Tres sujetos fueron detenidos por el robo de un vehículo que transportaba cigarrillos en la comuna de San Bernardo durante la mañana de este martes.

Los hechos se habrían registrado alrededor de las 9:00 de la mañana en camino Catemito con Av. Presidente Jorge Alessandri, cuando los sujetos intimidaron y amenazaron al conductor con el fin de sustraer el vehículo y su carga.

Según detalló el coronel de Carabineros, Juan Carlos Gilbert, Prefecto de la Prefectura del Maipo, “de acuerdo a un análisis que se han hecho de los distintos lugares donde se están cometiendo este tipo de delito, se ha fijado y ya tenemos una pauta de patrullaje con personal dedicado a este tipo de servicio y para este tipo de delitos”.

“El día de hoy, cuando cuatro antisociales tratan de sustraer un camión con productos de la empresa de Chile Tabaco, son oportunamente interceptados por este personal de servicio y detenidos, logrando la recuperación de la totalidad de la carga”.

La carga del vehículo se encontraba avaluada en más de 50 millones de pesos.

Respecto al actuar de los individuos señaló que “estos sujetos son extremadamente violentos, toda vez que cruzan el vehículo para obstaculizar el normal desplazamiento y posteriormente, con elementos contundentes y armamento, intimidar al conductor con el objeto de lograr la sustracción de las especies”.

A raíz del hecho fueron detenidos tres sujetos de 33, 32 y 15 años respectivamente. Todos con antecedentes policiales.

De acuerdo a la información policial, estos se movilizaban en dos vehículos, uno de los cuales mantenía encargo vigente por robo y en el procedimiento se incautó un arma tipo pistola.