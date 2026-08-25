Menor de 14 años confiesa que mató a su madre con un martillo en San Joaquín

Una menor de 14 años confesó haber matado a su madre con un martillo durante una discusión ocurrida este domingo en la comuna de San Joaquín, en la Región Metropolitana.

La víctima corresponde a una mujer chilena de 48 años, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de un departamento ubicado en avenida Vicuña Mackenna 2289.

Según explicó el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, “en este momento lo que tenemos es una persona de sexo femenino de 48 años de edad que es víctima del delito de parricidio, que se encuentra en un departamento en el piso 13, el cual presenta diversas heridas contusas por un elemento contundente y cuyo autor correspondería a su hija, una menor de edad”.

De acuerdo con información preliminar, durante una discusión la adolescente golpeó a su madre con un martillo en la cabeza, provocándole lesiones que derivaron en su muerte.

Tras el crimen, la menor pernoctó junto al cuerpo de su madre y permaneció en el inmueble hasta este lunes.

Durante esta jornada, la adolescente concurrió voluntariamente hasta la 3ª Comisaría de Santiago, donde confesó haber dado muerte a su progenitora.

Es así como el detective señaló que “el hecho es denunciado por la propia imputada que concurre el día lunes en hora de la tarde a esta dependencia de Carabineros de Chile donde hace la denuncia sobre este hecho e informa que ella había sido la autora de este delito de parricidio”.

A raíz de su relato, y por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) inició diligencias en el sitio del suceso para establecer las circunstancias en que ocurrió el crimen.