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    EN VIVO

    Repasa el triunfo del Betis de Manuel Pellegrini de visita ante Valencia en LaLiga

    El equipo del Ingeniero venció por la cuenta mínima, en un duelo pendiente de la primera fecha.

    En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini visita al Valencia

    Minuto a minuto

    Valencia 0-1 Real Betis

    Lo que viene para el Ingeniero

    Este fin de semana, por la tercera jornada de LaLiga, Betis visitará a Levante, el sábado 29 de agosto a las 11.00 horas de Chile.

    Pellegrini, líder junto a su archirrival

    A la espera de que Real Madrid y Barcelona jueguen sus partidos pendientes de la primera fecha, el Betis de Manuel Pellegrini es líder de LaLiga con seis puntos.

    Comparte la cima nada menos que con su archirrival: el Sevilla de Gabriel Suazo.

    ¡Final del partido!

    Betis de Manuel Pellegrini se impone por la cuenta mínima de visita ante Valencia, por un duelo pendiente de la primera fecha de LaLiga.

    Mira aquí el gol del elenco de Pellegrini

    83′ ¡Gol de Betis!

    Pablo García, en un gran contragolpe, marca la apertura de la cuenta ante Valencia.

    78′ Hay pausa de hidratación en Mestalla

    73′ Lo tuvo Betis en los pies de un refuerzo

    En una gran salida rápida, Troy Parrott prefirió patear al arco en lugar de lanzar el centro. El equipo de Pellegrini desperdició una de sus mejores ocasiones de gol.

    58′ Ahora responde con cambios Pellegrini

    Salen Rodrigo Riquelme y Junior Firpo, ingresan Isco y Fran García.

    55′ Cambios en Valencia

    Salen Hugo Duro y Danjuma, entran Umar Sadiq y Filip Ugrinic.

    Ya se juega el segundo tiempo entre Valencia y el Betis de Manuel Pellegrini

    Las estadísticas del primer tiempo

    En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini visita al Valencia

    ¡Final del primer tiempo!

    Betis iguala sin goles en su visita a Valencia en Mestalla.

    42′ Amarilla en Betis

    Junior Firpo es amonestado en el elenco dirigido por Manuel Pellegrini.

    Es noticia a esta hora en El Deportivo

    26′ Amarilla en Valencia

    Amonestado Ryunosuke Sato en los locales.

    ¡Arranca el partido!

    Betis de Manuel Pellegrini visita a Valencia, en un duelo pendiente de la fecha 1 de LaLiga.

    Los elegidos por el Ingeniero Pellegrini en Betis

    Formación de Valencia

    ¡Equipos a la cancha!

    Pellegrini sobre los refuerzos

    “Lamentablemente, el mercado cierra después de comenzar LaLiga, es un grave error. Por ahora, los que están son los que tienen que sacar este partido adelante”.

    Pellegrini en la previa

    Sobre la rotación que aplicará en la defensa para este partido: “Vamos a jugar ocho partidos en estas semanas. La pretemporada lo veníamos haciendo así, no hay un equipo titular en este momento. Me parece prudente tener un equipo y una defensa fresca”.

    ¿Cómo vienen?

    El fin de semana, Valencia igualó sin goles en casa ante Celta, mientras que el elenco de Manuel Pellegrini venció de local por la cuenta mínima a Real Sociedad.

    El partido está pactado para las 15.00 horas, en el estadio Mestalla, de Valencia.

    ¡Bienvenido!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Valencia y Betis, en un duelo pendiente de la fecha 1 de LaLiga.

    Más sobre:Minuto a minutoEn vivo

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