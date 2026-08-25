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    Sheinbaum destaca a Bachelet en medio de complejo momento de su cruzada a la ONU, aunque apunta a ver sus “posibilidades”

    La Mandataria de México, país que patrocina la candidatura de la expresidenta a la Secretaría General de las Naciones Unidas, resaltó las credenciales de la chilena para liderar el organismo multilateral.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

    La expresidenta Michelle Bachelet, que retomó este martes su despliegue internacional en medio de un complejo momento de su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue destacada positivamente por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

    La otra dos veces jefa de Estado se encuentra precisamente en territorio azteca donde participará de una actividad de la CEPAL, aunque también con la expectativa de cerrar una cita con la Mandataria local, dado que se encontrará en el país norteamericano hasta el viernes o sábado.

    El hecho de que Shienbaum tuviera palabras para la socialista resulta doblemente relevante, primero porque México es uno de los dos países -junto a Brasil- que patrocinan la cruzada de la chilena al máximo cargo al organismo multilateral y también luego de los resultados adversos en los dos primeras votaciones informales del Consejo de Seguridad.

    La máxima autoridad mexicana abordó la candidatura de Bachelet en una pauta de su gobierno, donde fue requerida por la eventual reunión entre ambas.

    “Me solicitó una reunión, aún no lo tengo contemplado el día de hoy, pero sí es importante hablar con ella porque nosotros sostuvimos su candidatura como Secretaria General de Naciones Unidas”, dijo.

    Al dar cuenta de que su gobierno y el de Lula da Silva mantienen la nominación, tras la decisión del Presidente José Antonio Kast se retirar el apoyo de Chile, Sheinbaum dio cuenta de las credenciales de la también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

    “Consideramos que es una mujer que representa una visión de construcción de la paz, de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos de la Carta de Naciones Unidas, que así lo ha mostrado durante toda su vida y que busca la multilateralidad”, remarcó.

    Esa impronta de la candidata nacional -relevó- apunta a que “todos los estados seamos iguales ante Naciones Unidas. No importa si un Estado es más rico o un país es más rico y otro país es más pobre, no importa si uno tiene mil 200 millones de habitantes y otro tiene menos de un millón de habitantes, ante Naciones Unidas somos iguales. Es la igualdad entre naciones, entre estados. Y ella lo representa”.

    Eso sí, luego la Presidenta de México marcó un punto: “Hay que ver las posibilidades que ella tiene. Pero es un asunto de defensa de lo que debe ser Naciones Unidas”.

    Bachelet llegó a tierras aztecas luego de que el pasado viernes quedó penúltima en la nueva medición informal del órgano principal de la ONU.

    Lo anterior tras recibir solo dos de los 15 respaldos posibles dentro de la entidad que debe presentar un nombre entre los ocho candidatos a la Asamblea General. De ellos, cinco tiene poder de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia e Inglaterra.

    Del resto de la ronda, seis naciones rechazaron su nominación y siete optaron por no emitir comentarios al respecto. Los resultados de esta segunda straw poll (encuesta informal o votación no oficial) implicaron un duro golpe a la candidatura de Bachelet, que a finales de julio ya había quedado en cuarto lugar. Esta vez solo superó a la carta inscrita hace solo unos días, Ivonne Baki (Tonga).

    En el entorno de la exmandataria señalan que México no será la única parada en este nuevo periplo. En la mira de la chilena también está viajar a Brasil, donde también espera concretar un encuentro con Lula.

    Más sobre:Michelle BacheletClaudia SheinbaumONUNaciones UnidasMéxicoBrasil

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