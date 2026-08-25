SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Habrá anotado? El penal ‘fantasma’ que Gabriel Boric pateó en el estadio de Nacional

    El exMandatario visitó el Parque Central, el estadio del Bolso. Ahí, ejecutó un simbólico lanzamiento.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Gabriel Boric, en la simbólica ejecución. Christian Andres Gonzalez Arancibia

    Si hay un gusto que todo futbolero aspira a darse es ingresar a la cancha de algún estadio. Mientras más emblemático sea, la satisfacción es aún mayor. Gabriel Boric pudo hacerlo en varios. En Chile, tenía un ventaja significativa sobre el resto de los hinchas: era el Presidente de la República.

    Ese placer se incrementa considerablemente si hay un elemento de por medio: un balón. Y si no, basta que actúe la imaginación para recrear un momento que se transforme en inolvidable.

    ¿Habrá anotado? El penal ‘fantasma’ que Gabriel Boric pateó en el estadio de Nacional

    Boric había hecho gala de sus cualidades técnicas en el Estadio Nacional y en San Carlos de Apoquindo, la edificación que antecedió al Claro Arena, el actual estadio de Universidad Católica, su club favorito. Al recinto de Ñuñoa asistió a partidos de la Selección. Al de Las Condes, a encuentros del equipo de la franja. Alguna vez llegó a La Moneda con un uniforme de entrenamiento de los cruzados.

    Ahora internacionalizó sus actuaciones. En Montevideo, el exPresidente visitó el Gran Parque Central, una propiedad histórica. El reducto, que pertenece a Nacional, es el primer estadio en que se jugó un partido por la Copa del Mundo. Está emplazado en el barrio La Blanqueada, se construyó en 1900 y tiene capacidad para 34.500 espectadores.

    Boric, por cierto, lo encontró vacío. A su campo de juego ingresó ataviado con la camiseta de Valentina Montenegro, jugadora chilena del Bolso, al que llegó en febrero y con el que viene de consagrarse en el torneo de Apertura, bajo la dirección técnica de otra nacional, Paula Navarro. La ariete actuó como su anfitriona.

    Fue la delantera quien compartió el registro en el que el magallánico se para detrás del punto penal y, después de poner los brazos en jarra, inicia una carrera que termina con un derechazo a un balón imaginario. Solo en la mente del exmandatario está registrado el destino final del ‘balonazo’.

    Lo concreto es que desde la capital uruguaya se llevó un registro inolvidable.

    Más sobre:Gabriel BoricUruguayNacionalFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición lanza ofensiva pidiendo a Kast ser más firme ante polémica Chile-Argentina por Estrecho de Magallanes

    Minsal conforma el Consejo de Eficiencia y Convergencia Financiera de la Red Asistencial y celebra su primera sesión

    Gobierno ingresa proyecto de ley para fortalecer medidas cautelares de agresores de mujeres

    Suprema confirma rechazo a amparo de Karen Rojo por negativa a fijar audiencia para que acceda a libertad vigilada

    Tricot mejora resultados trimestrales y destaca creciente aumento en participación del canal digital

    Reforma seguridad: RN inicia conversaciones con la oposición y presiona a Arrau para sacrificar nuevo Estado de Excepción

    Lo más leído

    1.
    El primer caboverdiano en jugar en Chile: “Vozinha es el mejor del mundo, tiene mérito para ser titular en Colo Colo”

    El primer caboverdiano en jugar en Chile: “Vozinha es el mejor del mundo, tiene mérito para ser titular en Colo Colo”

    2.
    “Lo que más me dolió es que no sepa pronunciar mi nombre”: la respuesta de Claudio Borghi a Arturo Vidal

    “Lo que más me dolió es que no sepa pronunciar mi nombre”: la respuesta de Claudio Borghi a Arturo Vidal

    3.
    A días de enfrentar a Messi: Alexis Sánchez suma críticas en Canadá por su actitud en evento con hinchas del Montreal

    A días de enfrentar a Messi: Alexis Sánchez suma críticas en Canadá por su actitud en evento con hinchas del Montreal

    4.
    “Un animal competitivo”: los elogios en España para el Betis de Manuel Pellegrini tras el triunfo ante Valencia

    “Un animal competitivo”: los elogios en España para el Betis de Manuel Pellegrini tras el triunfo ante Valencia

    5.
    Análisis científico de datos y más scouting: la transformación que prepara la UC tras la salida del Tati Buljubasich

    Análisis científico de datos y más scouting: la transformación que prepara la UC tras la salida del Tati Buljubasich

    6.
    Atlético de Madrid le raya la cancha a Julián Álvarez: “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”

    Atlético de Madrid le raya la cancha a Julián Álvarez: “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Oposición lanza ofensiva pidiendo a Kast ser más firme ante polémica Chile-Argentina por Estrecho de Magallanes
    Chile

    Oposición lanza ofensiva pidiendo a Kast ser más firme ante polémica Chile-Argentina por Estrecho de Magallanes

    Minsal conforma el Consejo de Eficiencia y Convergencia Financiera de la Red Asistencial y celebra su primera sesión

    Gobierno ingresa proyecto de ley para fortalecer medidas cautelares de agresores de mujeres

    Tricot mejora resultados trimestrales y destaca creciente aumento en participación del canal digital
    Negocios

    Tricot mejora resultados trimestrales y destaca creciente aumento en participación del canal digital

    MOP inicia pavimentación de un nuevo tramo de la Carretera Austral que facilitará conectividad con las Catedrales de mármol

    Arnaldo Recabarren asumirá una vez más como Director Nacional de Obras Hidráulicas del MOP

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá
    Tendencias

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Análisis científico de datos y más scouting: la transformación que prepara la UC tras la salida del Tati Buljubasich
    El Deportivo

    Análisis científico de datos y más scouting: la transformación que prepara la UC tras la salida del Tati Buljubasich

    Corazón de Pelota: la nueva gran referencia de la literatura futbolera chilena

    El sorprendente destino que aparece en el horizonte de Dibu Martínez en medio de su difícil momento en Aston Villa

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix
    Tecnología

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Nintendo anuncia dos nuevos bundles de Switch 2 con Mario Kart World y Sports Resort

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli
    Cultura y entretención

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli

    Muere a los 80 años Tim Curry, recordado actor de It y The Rocky Horror Show

    El Deshielo y Hangar Rojo: Chile anuncia a sus cartas para los Oscar y Goya 2027

    Vanessa Lista, experta danesa: “La digitalización es cada vez más un asunto geopolítico”
    Mundo

    Vanessa Lista, experta danesa: “La digitalización es cada vez más un asunto geopolítico”

    Aumentan a 95 los muertos y 600 los desaparecidos por las inundaciones en el norte de Nepal

    Medio argentino asegura que canciller Quirno habría pedido la salida del jefe de la Fuerza Aérea por dichos sobre el Estrecho de Magallanes

    Panqueques con limón
    Paula

    Panqueques con limón

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile