Si hay un gusto que todo futbolero aspira a darse es ingresar a la cancha de algún estadio. Mientras más emblemático sea, la satisfacción es aún mayor. Gabriel Boric pudo hacerlo en varios. En Chile, tenía un ventaja significativa sobre el resto de los hinchas: era el Presidente de la República.

Ese placer se incrementa considerablemente si hay un elemento de por medio: un balón. Y si no, basta que actúe la imaginación para recrear un momento que se transforme en inolvidable.

¿Habrá anotado? El penal ‘fantasma’ que Gabriel Boric pateó en el estadio de Nacional

Boric había hecho gala de sus cualidades técnicas en el Estadio Nacional y en San Carlos de Apoquindo, la edificación que antecedió al Claro Arena, el actual estadio de Universidad Católica, su club favorito. Al recinto de Ñuñoa asistió a partidos de la Selección. Al de Las Condes, a encuentros del equipo de la franja. Alguna vez llegó a La Moneda con un uniforme de entrenamiento de los cruzados.

Ahora internacionalizó sus actuaciones. En Montevideo, el exPresidente visitó el Gran Parque Central, una propiedad histórica. El reducto, que pertenece a Nacional, es el primer estadio en que se jugó un partido por la Copa del Mundo. Está emplazado en el barrio La Blanqueada, se construyó en 1900 y tiene capacidad para 34.500 espectadores.

Boric, por cierto, lo encontró vacío. A su campo de juego ingresó ataviado con la camiseta de Valentina Montenegro, jugadora chilena del Bolso, al que llegó en febrero y con el que viene de consagrarse en el torneo de Apertura, bajo la dirección técnica de otra nacional, Paula Navarro. La ariete actuó como su anfitriona.

Fue la delantera quien compartió el registro en el que el magallánico se para detrás del punto penal y, después de poner los brazos en jarra, inicia una carrera que termina con un derechazo a un balón imaginario. Solo en la mente del exmandatario está registrado el destino final del ‘balonazo’.

Lo concreto es que desde la capital uruguaya se llevó un registro inolvidable.