El regalo que la UC le prometió al Presidente Boric tras llegar con el uniforme cruzado a La Moneda

El Presidente Gabriel Boric sorprendió a los fanáticos de Universidad Católica al llegar con el uniforme del elenco estudiantil a La Moneda. El Mandatario arribó al palacio en bicicleta, con la casaca de entrenamiento de la UC y un short del Team Chile. Una situación que no tardó en tomar repercusión dentro en San Carlos de Apoquindo. “¡Qué pinta, Presidente ! ¿Cómo se vería con la camiseta 119 de Los Cruzados? ¡Hay un regalo esperando!”, escribieron en las redes de la institución de Las Condes. Antes el jefe de estado es reconocido como hincha del elenco de la franja.

En el texto, desde el equipo precordillerano le prometieron al Presidente regalarle la camiseta conmemorativa por el récord de Fernando Zampedri. En entrevista con El Deportivo, el ariete reconoció que le gustaría conocer a Boric. “La verdad no soy muy metido en esas cosas. Yo creo que, a pesar de ser Presidente de la República, es un ser humano, es hincha de un club y así lo demuestra, pero nunca me tomé el atrevimiento de decir ‘bueno, ya que es hincha, ya que por ahí grita los goles o habla un poco de alguna persona, voy a hablar con él’. Si se da en algún momento, bienvenido sea, me gustaría... Lo respeto como cualquier hincha y seguramente él lo hace igual”, reveló el Toro en su momento.

En la Teletón de 2023, el Presidente donó una bandera de la UC. Este año, en tanto, elogió el trabajo de Tiago Nunes cuando el brasileño empezó una racha de triunfos. “Con el técnico Nunes vamos derechamente para arriba. Así que le tengo fe a Católica”, señaló.

Por su parte, el estratega se refirió a las loas del Mandatario. Días después, el técnico le respondió. “Es un honor ser citado por el Presidente de la República y que lo haga con buenas palabras. Ojalá que yo pueda mantener a este equipo equilibrado y creciendo partido a partido, para representar bien no solo a nuestra gente, sino también a un hincha tan ilustre como el Presidente Boric. Agradezco públicamente este elogio y ojalá seguir contando con su apoyo”, comentaba en rueda de prensa.

Además, cuando Universidad Católica se quedó con el Clásico Universitario del primer semestre, Boric posteó en Instagram una fotografía con calcetines temáticos. ¿El detalle? Tienen el escudo del cuadro de Las Condes. En la bajada incluyó círculos con los colores blanco y azul. La relación con la directiva de Cruzados también es buena, ya que el Presidente fue uno de las últimas personas en visitar el antiguo estadio San Carlos de Apoquindo. En aquella ocasión compartió con Mario Lepe, a quien, según él mismo ha señalado, admira desde su níñez.