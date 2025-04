Aníbal Mosa valora la reacción de Colo Colo en su debut en la Copa Libertadores

Colo Colo empató ante Bucaramanga. El equipo de Jorge Almirón caía por 3-1 en su debut en la Copa Libertadores, pero una reacción sobre el final lo llevó a rescatar un punto que ahora valoran. “Nuestro juego se confirmó con la reacción del equipo, es difícil hacer tres goles en este torneo, pero debemos corregir, que no nos marquen tres goles, eso da mucha ventaja. Me quedo con la actitud del equipo para rescatar el empate. El equipo hizo un esfuerzo enorme para revertir un partido. Perder un partido 2-0 en veinte minutos se hace complicado revertirlo, el equipo reaccionó y aprovechó las que tuvo”, señaló Jorge Almirón tras el partido.

“El equipo hizo esfuerzo y lo valoro, pero si uno quiere ser protagonista no te puede hacer tres goles, me quedo con eso, es el primer partido contra un gran equipo. Este punto tiene un gran valor, el partido que sigue debemos ganar para hacer valer más este punto”, agregó el estratega.

Colo Colo empató ante Bucaramanga en la Libertadores. (Foto: @colocolo)

En esa línea, el DT aseguró que el contrincante exhibió lo que esperaban. “El rival no nos sorprendió en nada, lo habíamos visto, fue muy cara la descripción, fueron precisos. Cuando uno arranca con imprecisiones, el local te hace pagar, por eso destaco la mentalidad del equipo para empatar. No era fácil y lo hizo bien el equipo, los que entraron lo hicieron bien. Con línea de cinco en el fondo llegó el gol de Mauricio Isla y después, con cuatro, con la entrada de Zavala más profunda los caminos se abrieron”, dijo.

La visión de Mosa

Por su parte, Aníbal Mosa también hizo una valoración positiva de lo que exhibió el Cacique en Colombia. “Bucaramanga es un equipo bien complicado, muy físico, venir a jugar a Colombia es difícil, así que creemos que es un punto ganado lo que hemos obtenido esta noche”, comentó el presidente de Blanco y Negro al término del encuentro.

“Siempre confié en el equipo, no es fácil dar vuelta el marcador cuando van 20 minutos y tienes dos goles en contra. El equipo mostró jerarquía y garra. Los partidos de Copa Libertadores son así, lo que viene por delante es muy duro, pero tenemos las armas para ir paso a paso”, añadió el timonel de la concesionaria.

El empresario, eso sí, no esperaba verse abajo en el marcador tan temprano. “Uno no esperaba esa situación, pero me quedo con la entrega que mostró el equipo. Vamos a salir con todo, este equipo tiene oficio y tiene muchos jugadores de buen nivel, así que en casa nos vamos a imponer”, enfatizó Mosa.