En vivo: la U recibe a O’Higgins en un duelo pendiente de la Liga de Primera

🥵⚽🔵🔴 PEDAZO DE GOL



Bianneider Tamayo nos regaló esta JOYA para el 1-0 de #LaU ante O'Higgins, en este #MatchdayJueves que pone al día la Fecha 13 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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