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    EN VIVO

    En vivo: la U recibe a O’Higgins en un duelo pendiente de la Liga de Primera

    Azules y celestes se enfrentan en el Estadio Nacional, en un compromiso pendiente de la fecha 13.

    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    U. de Chile 2-0 O’Higgins

    84′ ¡El segundo de la U!

    Ignacio Vásquez marca el 2-0 sobre O’Higgins.

    77′ Cambios en la U

    Salen Maximiliano Guerrero y Elías Rojas, entran Ignacio Vásquez y Lucas Romero.

    59′ Gol anulado a O’Higgins

    Arnaldo Castillo estaba en posición de adelanto en el inicio de la jugada.

    Es noticia a esta hora en El Deportivo

    Ya se juega el segundo tiempo entre Universidad de Chile y O’Higgins

    Las estadísticas de la primera parte

    Así fue el tanto azul

    Lucas Bovaglio, antes de irse a camarines

    “Parejo el partido, es como lo habíamos pensado, porque probablemente no íbamos a tener la posesión (del balón). No fuimos efectivos y ahora veremos de qué forma lo podemos revertir en el segundo tiempo”.

    ¡Final del primer tiempo!

    Universidad de Chile derrota por la cuenta mínima a O’Higgins, en el Estadio Nacional.

    45′ Gol anulado a la U

    Antes del tanto de Eduardo Vargas, se sancionó una falta de Morales sobre Felipe Faundez.

    36′ ¡Golazo de la U!

    Bianneider Tamayo, con un gran zurdazo de primera, abre la cuenta ante O’Higgins.

    19′ Caaaaasi la U

    Eduardo Vargas avanzó en el área, se acomodó para la derecha y elevó un violento remate cerca del punto penal.

    9′ Perdona O’Higgins

    Centro de González desde la derecha y Arlando Castillo que falla en el cabezazo. El balón se va apenas desviado sobre el palo derecho de Castellón.

    ¡Arranca el partido!

    Universidad de Chile recibe a O’Higgins, en un duelo pendiente por la Liga de Primera.

    Formación de O’Higgins

    Los elegidos por Fernando Gago en la U

    Duelo pendiente

    Cabe destacar que este es un partido pendiente de la fecha 13 de la Liga de Primera. Comenzará a las 20.00 horas en el Estadio Nacional.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Universidad de Chile y Coquimbo.

    Más sobre:En vivoLa UO'Higgins

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