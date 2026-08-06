Alcalde Toledo: “Existe un abandono del Ministerio de Seguridad y del delegado, la agenda de seguridad está para la tele”

En cuestión de minutos se viralizó el video que el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, compartió en sus redes este miércoles y en el que se le ve increpando duramente al delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, a las afueras del metro Las Mercedes.

Momentos después de ese episodio, el jefe comunal explicó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, que su enojo se produjo porque Codina y el titular de Seguridad, Martín Arrau, no avisaron con antelación de su visita a la comuna y que desde el municipio se enteraron extraoficialmente a través de Carabineros.

En entrevista con Rodrigo Álvarez y Pedro Rosas, Toledo atribuyó la situación a que La Moneda, según su punto de vista, tiene una nula coordinación con el municipio en temas de seguridad pública.

¿Por qué no fue al Congreso el martes, como otros alcaldes, cuando se votó la compensación a municipios por la exención de contribuciones de la megarreforma?

Sabíamos que (el oficialismo) tenía mayoría al momento de la votación. Si bien uno entiende que todos los gobiernos necesitan reestructurar de manera económica el país, lo que le queda a la clase trabajadora, al vecino de a pie, es que con el impuesto general (en la compensación) se van a pagar las contribuciones de los más ricos. Hoy administro la comuna más grande de Chile, que tiene un per cápita de 270 mil pesos. Les vamos a tener que ir a limpiar la basura a los vecinos y vecinas de las comunas más ricas, cuando hay ministros y senadores que van a dejar de pagar contribuciones. (...) Cuando uno ve que nos suceden estas cosas con respecto a la asignación presupuestaria, y por otro lado se ve que tampoco hay una distribución equitativa de los recursos, nos afecta. (...) Puente Alto es una de las comunas que después de esta reforma va a ser más pobre.

¿Se suma a la opción planteada por algunos alcaldes de oposición de acudir al Tribunal Constitucional?

Estoy a disposición de cualquier lucha que sienta que es justa; creo que la redistribución de la riqueza en Chile es una discusión justa, independientemente de si esa discusión la levanta la derecha o la izquierda.

¿Ha tenido coordinaciones con otros alcaldes de oposición?

Siempre estamos en coordinación con todos los alcaldes. No solo converso con alcaldes de oposición, también con oficialistas. (...) Creo que vamos a seguir organizándonos para poder levantar el tema de la distribución de la riqueza para que los vecinos tengan mejores servicios.

Alcaldes de oposición han manifestado su deseo de salirse de la AChM. ¿Lo respalda?

Claro que sí, no me siento representado por la AChM, una asociación que cree que es positivo llamar por teléfono a los alcaldes de derecha para que se cuadren apoyando la propuesta del gobierno. Esa es la política partidista. Los vecinos necesitan autoridades que peleen por sus recursos.

¿Está analizando la posibilidad de salirse de la AChM?

Sí, ya nos salimos de la AMUCH y estamos analizando también salirnos de la AChM.

¿Entonces se va a salir?

Sí.

¿Apoya la propuesta de una asociación de alcaldes progresistas?

No es necesario levantar otra agrupación, como hicieron con la AMUCH en su momento.

Se reunió con Franco Parisi en mayo. ¿Tiene cercanía con el PDG?

Me junté con Parisi, como me he juntado con (Iván) Poduje, con el expresidente Gabriel Boric, con Giorgio Jackson, con Camila Vallejo. No tenemos mucha cercanía (con Parisi).

Llegó tarde a esta entrevista. Cuéntenos, ¿dónde fue antes de llegar?

Pasamos al Metro Las Mercedes porque nos enteramos que estaba el delegado presidencial Germán Codina y además tuvimos una visita exprés del ministro de Seguridad, Martín Arrau.

¿Usted sabía de eso?

Voy a ser sincero: sabíamos porque nos avisaron de manera extraoficial Carabineros, porque todas las comisarías a las 9 de la noche fijan los servicios del otro día. Un carabinero me dijo que venía el ministro. Del ministerio a las 6 de la mañana (del miércoles) nos mandan un mensaje para avisarnos. Como si esto fuera a la chacota, como si fuese el WhatsApp de un curso de prekínder. Ningún oficio, ninguna reunión ni coordinación con los equipos de gabinete.

¿Qué explicación tiene?

Es la segunda vez (que nos pasa). Creo que existe un abandono importante del Ministerio de Seguridad en el trabajo que se le tiene asignado, igual que el delegado. Hoy la agenda de seguridad está para la tele. ‘Vamos a hacer controles vehiculares’. ¿A qué hora? Cuando parte el matinal. ¿Cuándo terminan? Cuando termina el matinal. Yo no sé si conocen Puente Alto de noche, no sé si se han juntado con la Fiscalía...

Pero si hay alguien que conoce Puente Alto es Codina, él fue alcalde.

Debiese conocerlo pero al parecer no lo conoce. Yo estoy bien molesto con el delegado y también con el ministro. ¿Por qué están haciendo control vehicular a la gente trabajadora a las 8 de la mañana y no están buscando los vehículos robados?, ¿por qué no estamos sacando la desarmaduría ilegal en Bajos de Mena?, ¿por qué no estamos preocupados de los cuatro casos de violación y secuestro que tuvimos entre San José de Maipo y Puente Alto?, ¿por qué no estamos preocupados de las bandas del Tren de Aragua en campamentos del sector? Vienen para acá a hacer un show televisivo en vez de coordinarse con la autoridad, que es la autoridad comunal, y preguntarnos, por ejemplo, sobre los robos que están ocurriendo en colegios.

¿Ha visto un cambio de mando en seguridad desde el inicio del gobierno?

No, para nada. (...) Tengo tres comisarías, dos subcomisarías, cuatro personas por turno en la calle, dos vehículos por comisaría y diez vehículos en la calle para 568 mil habitantes. Y me sacan gente de Puente Alto, carabineros, para cuidar la casa del Presidente Kast. Me sacan gente de Puente Alto para los conciertos de Cris MJ. La verdad es que nosotros nos sentimos abandonados.