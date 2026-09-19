¿Somos más rápidos o la tecnología nos hace correr mejor? La explicación de un científico ante los récords del running

En los últimos años, el running ha experimentado una verdadera revolución tecnológica. Junto con eso, se han roto récords como el del keniano Sabastian Sawe , quien bajó de las dos horas en la maratón de Londres de este año .

Nuevos materiales para las zapatillas, sensores y smartwatches que miden todo tipo de indicadores del cuerpo y de la corrida han cambiado la manera en que los deportistas entrenan y compiten.

Para Borja Muñiz-Pardos, investigador especialista en deporte de la Universidad de Zaragoza y speaker del Congreso Mundial de Medicina Deportiva de la FIMS, que se realizará en Santiago, uno de los principales responsables de esta transformación ha sido el calzado deportivo .

“Ha sucedido una revolución desde la creación de diferentes tecnologías, como desde hace 10 años en el calzado deportivo, ha supuesto un antes y un después en los récords”, señala en entrevista con La Tercera.

¿Somos más rápidos o la tecnología nos hace correr mejor? La explicación de un científico ante los récords del running SERGIO PIÑA

Las llamadas “superzapatillas”, que incorporan elementos como placas de carbono y suelas altamente reactivas, han permitido mejorar el rendimiento de los corredores.

Pero el investigador advierte que todavía existen interrogantes sobre sus efectos a largo plazo.

“No hay evidencia de que sea por las zapatillas, pero yo tengo una opinión –que todavía no está contrastada científicamente–, que es que el abuso de estas zapatillas debilitan la zona de Aquiles, sóleo, gemelo de la cadena posterior tendinosa y muscular”, explica.

¿Los atletas actuales son fisiológicamente mejores?

Aunque en los últimos años se han conseguido mejores marcas y se han batido numerosos récords, Muñiz-Pardos descarta que esto se deba a una evolución fisiológica significativa de los seres humanos en apenas unas décadas .

“Una evolución fisiológica no ocurre en tan pocos años”, afirma.

A su juicio, los atletas de generaciones anteriores no necesariamente tenían capacidades inferiores, sino que competían con menos herramientas para optimizar su rendimiento.

La tecnología, además, puede generar un efecto indirecto: permitir que los deportistas entrenen más durante la semana.

“ Estas zapatillas concretamente pueden estar permitiendo mejorar fisiológicamente por estar entrenando más, posiblemente . Pero no creo que sea la fisiología de los atletas la que ha cambiado, sino que los medios están siendo mejores”, sostiene.

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Actualmente, los corredores pueden utilizar relojes deportivos, anillos inteligentes y sensores instalados en las zapatillas para conocer variables como frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, longitud de paso y cadencia.

El siguiente gran salto podría estar en los sensores capaces de medir lactato de manera continua.

“Si tuviera que decir una innovación, diría que parches de lactato” , anticipa el investigador.

Esta molécula permite conocer cómo responde el organismo a distintas intensidades de ejercicio y puede ayudar a los entrenadores a controlar la carga de los entrenamientos.

¿Seguirán batiéndose los récords?

Muñiz-Pardos cree que sí, aunque probablemente a un ritmo menor que durante los últimos años .

“No va a ser tan brusca la evolución de récords como en los últimos años, que es cuando han aparecido todas estas tecnologías, especialmente la del calzado deportivo”, plantea.

A futuro, nuevas herramientas podrían volver a modificar los límites. Entre ellas menciona el uso de lactato exógeno en deportes de resistencia, una estrategia que todavía requiere más investigación.

Sin embargo, el científico plantea una discusión sobre hasta dónde debería llegar la tecnología.

“Cuando una tecnología externa es muy determinante para el rendimiento (...) yo creo que habría que tener cautela y ser más restrictivo” , afirma.

“En deportes como el atletismo, donde lo que se compara es el mérito humano, cuando una zapatilla proporciona un gran porcentaje del rendimiento, creo que habría que limitar su influencia. No podemos acabar viendo carreras de Fórmula 1 en el atletismo”, concluye.