Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras. Foto: Archivo.

Es quien rompió los récords mundiales de 100 y 200 metros, pero hoy, al subir las escaleras se queda sin aire. Así lo reveló el atleta jamaicano Usain Bolt, ocho veces campeón olímpico y considerado el hombre más rápido del mundo.

Bolt tiene 39 años y todavía no hay otro deportista que haya igualado o mejorado sus hazañas en el atletismo.

No obstante, una lesión en su pie lo dejó fuera de las pistas.

En conversación con la prensa, en el marco del Campeonato Mundial de Atletismo, el atleta contó cómo es su vida, después de haberse retirado.

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras. Foto: Archivo.

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ya no puede correr

Según reveló Usain Bolt, sufrió una rotura del tendón de Aquiles, razón por la que dejó de correr .

Se trata de una lesión grave que afecta al tendón que conecta los músculos de la pantorrilla con el hueso del talón, una parte esencial del cuerpo para poder caminar, correr y saltar.

Ahora, se vio limitado a entrenar únicamente en el gimnasio. “No me encanta, pero creo que ahora que llevo un tiempo sin correr, tengo que empezar a hacerlo de verdad”, aseguró el atleta a The Guardian.

Y es que la falta de entrenamiento debilitó su estado físico: “Cuando subo las escaleras, me quedo sin aliento”.

“Creo que cuando vuelva a entrenar a fondo, probablemente tendré que dar algunas vueltas solo para poder respirar adecuadamente”.

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras. Foto: Archivo.

La prensa también le consultó su opinión sobre las nuevas generaciones de jóvenes atletas, que no han logrado romper sus récords hasta ahora. Para Bolt, la verdadera respuesta es que “simplemente tenemos más talento”.

“Eso es todo lo que digo. Claro, es algo que se nota en los hombres. Se puede ver que con las mujeres es diferente. Cada vez corren más rápido. Así que eso lo demuestra: tiene que ser el talento”.

Cómo es la rutina de Usain Bolt lejos de las pistas

El deportista decidió retirarse del atletismo en 2017. Desde entonces, su rutina tiene como protagonista a sus hijos: “Normalmente, me despierto justo a tiempo para despedir a los niños rumbo al colegio”.

“Después depende de lo que tengo que hacer. Si no tengo nada, simplemente me relajo. Si estoy de buen humor, a veces hago ejercicio. Veo series y me relajo hasta que los niños llegan a casa”, confesó.

Ahora pasa mucho más tiempo con ellos, “hasta que empiezan a molestarme y entonces me voy”, contó. En general, según contó, en su tiempo libre está viendo películas o armando piezas de Lego.