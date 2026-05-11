Ministerio de las Culturas conmemora el Día Nacional del Teatro con diversas actividades

Hoy se conmemora el Día Nacional del Teatro, fecha establecida por ley en homenaje a Andrés Pérez Araya, figura clave del teatro chileno contemporáneo, y el ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio releva y fomenta presentaciones y actividades que hay en torno a esta conmemoración con diversas actividades en todo Chile. Sumando el anuncio de los proyectos seleccionados a la Línea de Apoyo a Teatros Universitarios, dando continuidad a una política pública que busca reconocer y fortalecer el aporte histórico de estos espacios al desarrollo artístico del país.

Las instituciones seleccionadas en esta convocatoria son la Universidad Finis Terrae, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Mayor y el Instituto Profesional Duoc UC.

Los beneficiados de los Teatros Universitarios forman del programa contempla el apoyo a las siguientes instituciones de educación superior públicas y privadas: Universidad de Chile, Universidad de Antofagasta, Universidad de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Finis Terrae, Universidad Mayor, Universidad de Concepción e Instituto Profesional Duoc UC.

“Esta línea de apoyo reafirma el compromiso del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con los teatros universitarios, reconociendo su fundamental aporte a la formación, creación y circulación de las artes escénicas en el país. A través de estos resultados, que se dan a conocer en la conmemoración del Día Nacional del Teatro, se fortalece una política pública que no solo contribuye al desarrollo de nuevos montajes, sino que también impulsa ecosistemas creativos, fomenta la formación de públicos y acerca el teatro a estudiantes de todo Chile”, afirmó el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

Financiada a través del Fondo de Artes Escénicas, la actual convocatoria contempla un aumento en su presupuesto total respecto al año anterior, con el fin de resguardar el financiamiento de casas de estudio de regiones distintas a la Metropolitana, y está dirigida a instituciones privadas de educación superior que cuenten con carreras formales de teatro, actuación u otros programas afines, de al menos ocho semestres de duración. Además, las casas de estudio deberán disponer de infraestructura para la exhibición de obras y acreditar una programación activa durante los últimos doce meses.

A través de estos recursos entregados por el Ministerio, las instituciones beneficiadas conformarán elencos para llevar a escena y circular con montajes teatrales inéditos, de destacados autores del teatro chileno y universal como Isidora Aguirre, Egon Wolff, y William Shakespeare y destacados directores como Rodrigo Pérez, Alexandra Von Hummel y Paula González Seguel. Entre otros destacadas obras y autores.

Una de las novedades de la convocatoria 2026 es que parte de esta programación deberá estar dirigida a estudiantes de educación básica y media, incluyendo al menos una función destinada a establecimientos municipales o administrados por los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Otro de los ejes centrales de esta línea de apoyo es la conformación de Núcleos Creativos en cada universidad. Estos equipos estarán a cargo del desarrollo integral de las obras y deberán considerar la participación de profesionales del ámbito escénico junto a docentes, estudiantes y egresados de las propias casas de estudio. Con ello, se busca favorecer la empleabilidad del sector artístico y, al mismo tiempo, garantizar que la ciudadanía pueda acceder a producciones escénicas de gran calidad.

Asimismo, cada proyecto deberá desarrollar actividades complementarias, como talleres, charlas y encuentros, que promuevan la participación y el diálogo con distintos públicos.

Actividades en todo Chile

Para esta conmemoración, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas, realizó una selección de diversas actividades, funciones, encuentros, acciones formativas, mediaciones culturales y actividades territoriales, impulsadas por diversos agentes del sector. Dichas iniciativas estarán alojadas en la plataforma Chile Cultura, la cual durante el mes de mayo, estará actualizando diariamente con acciones en torno al teatro, las cuales destacan:

Como parte de los Apoyos a Teatros Universitarios, se desarrollan las siguientes funciones y estrenos. En Antofagasta, desde el 8 al 30 de mayo, a las 19:30 horas, en el Teatro Pedro de la Barra de la Universidad de Antofagasta se estrena la obra “Las preciosas ridículas” de Moliére. En Valparaíso, desde el 27 al 30 de mayo, a las 19:00 horas, en la sala Negra de la Universidad de Valparaíso, se estrenará la obra “Las brutas” de Juan Radrigán. Sumando también la obra “La pequeña historia de Chile” de Marco Antonio de la Parra, que se presentará del 8 al 10 de mayo en la Sala de Artes Escénico de la Universidad de Playa Ancha.

En Tarapacá, el 11 de mayo, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal de Iquique, SIDARTE Filial Tarapacá y con la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Iquique, realizarán 2ª versión del Día Nacional del Teatro post apertura del Teatro Municipal de Iquique, con la presentación de la obra “La Niña y el Toro”, producida por la Compañía de Teatro Viola Fénix y dirigida y escrita por Guillermo Ward.

La compañía TryoTeatroBanda realizará el cierre del Festival III Fiesta de Juglares, como parte de la celebración de sus 26 años de trayectoria, homenajeando a Luis Molina y Elena Schaposnik, importantes figuradas del CELCIT que han apoyado el trabajo de internacionalización de compañías nacionales.

Esta actividad se realiza el 11 de mayo a las 12:00 horas en el Centro Cultural de España, Av. Providencia 927. Santiago. La instancia cuenta con el apoyo del Programa de Apoyo a Organizaciones Colaboradoras (PAOCC), Convocatoria Compañías de Trayectoria 2024. Por su parte, el Sindicato de Actrices, Actores y Trabajadores del Teatro realizará el 11 de mayo, a las 19:30 horas, un homenaje al Teatro ICTUS por sus más de 70 años de trayectoria La actividad contempla la presentación de la obra “Caballo”, escrita y dirigida por Emilia Noguera, en el Teatro Sidarte. La obra es protagonizada por María Elena Duvauchelle, a quien SIDARTE entregará un reconocimiento simbólico en la sala que lleva su nombre.

La Red de Salas de Teatro, realizará el 11 de mayo: ¡El Teatro se toma la ciudad!. La actividad consiste en la venta de más de 2.500 entradas con descuento para las obras que son parte de la cartelera de la Red Salas de Teatro Metropolitana durante todo el mes de mayo. La jornada se desarrollará en el frontis del Teatro El Puente a las 11:00 horas.

Más información en https://chilecultura.gob.cl/