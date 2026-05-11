Las Diablas aseguran amistosos de lujo para preparar el Mundial de Bélgica y Países Bajos

Luego de su gran desempeño en las Qualifiers Santiago 2026, las selecciones chilenas femenina y masculina de hockey sobre césped ya comenzaron su preparación pensando en los próximos desafíos. Diablas y Diablos representarán a Chile en el extranjero frente a importantes rivales en la antesala de sus torneos internacionales.

Las damas, dirigidas por el coach Cristóbal Rodríguez, afinan detalles para uno de los desafíos más relevantes de su calendario. Ubicadas en un histórico undécimo puesto del Ranking Mundial de la FIH, afrontarán la Nations Cup en Nueva Zelanda con la ilusión de seguir consolidándose entre las mejores selecciones del mundo.

El certamen, que se disputará en Auckland entre el 15 y el 21 de junio, reunirá a potencias emergentes del hockey mundial. Las Diablas integran el Grupo B junto al anfitrión, Corea del Sur y Francia, en un torneo que entrega al campeón un cupo directo a la ProLeague, el circuito más importante de selecciones a nivel internacional.

En los días previos a esta exigente competencia, Chile tendrá una preparación de alto nivel con amistosos frente a rivales de jerarquía. Las nacionales enfrentarán a las neozelandesas, décimas del ranking mundial, además de Estados Unidos (12°) e India (9°).

Luego viene el objetivo mayor: la Copa Mundial de Bélgica y Países Bajos que se disputará del 15 al 30 de agosto. Para llegar en óptimas condiciones, el plantel tiene confirmados nuevos encuentros amistosos frente a India, Inglaterra (6°) y un tercero de la misma categoría aún por confirmarse.

Cabe recordar que a principios de marzo se desarrolló el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Bélgica y Países Bajos, donde la selección femenina conoció a sus rivales. Precisamente, las anfitrionas y número uno del mundo estarán con las nacionales en el Grupo A. Las otras rivales serán Australia y Japón, dos equipos contra los que hay resultados muy positivos y bastante recientes.

Como último antecedente, las Diablas vencieron a australianas y japonesas en las Qualifiers Santiago 2026. A las primeras les ganaron en la fase de grupos por 2-1 y 1-0 en la final. A las niponas las doblegaron 2-0 en shootouts luego del 1-1 en el tiempo reglamentario.

Los Diablos se van a Europa

En paralelo a la planificación de las Diablas, los Diablos también tendrán una importante agenda internacional luego de la positiva imagen mostrada en las recientes Qualifiers Santiago 2026, instancia donde el equipo que conduce técnicamente Emiliano Monteleone logró competir de igual a igual frente a selecciones de alta categoría.

La escuadra nacional masculina, actualmente en el puesto 23 del Ranking Mundial, realizará una gira por Europa entre el 22 de julio y el 6 de agosto con base en el Reino Unido. Allí enfrentará a dos rivales británicos de gran tradición como Gales (16°) y Escocia (17°).

Estos compromisos serán fundamentales en la preparación de Chile para los próximos XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 (Odesur), uno de los grandes desafíos deportivos del ciclo. El plantel ya trabaja enfocado en ese objetivo, buscando mantener el crecimiento competitivo que ha mostrado esta escuadra durante los últimos campeonatos que disputó.