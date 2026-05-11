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    Wall Street cierra en nuevos máximos históricos, pero en Chile el Ipsa se despide con números rojos

    El impulso del sector tecnológico compensó el encarecimiento del crudo, que subió más de 2% tras el rechazo de Donald Trump a la última propuesta de Irán para poner fin al conflicto.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Traders work on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., August 8, 2024. REUTERS/Brendan McDermid Brendan McDermid

    Las acciones mundiales cerraron con alzas mientras que Wall Street volvió a marcar récords el lunes. El S&P 500 avanzó 0,19% y cerró en 7.412,84 puntos, mientras el Nasdaq Composite subió 0,1% hasta los 26.274,13 puntos.

    Ambos índices anotaron nuevos máximos intradía durante la sesión y confirmaron esos niveles al cierre. Además, acumularon su sexta semana consecutiva de ganancias, la primera racha de esa extensión para cada uno desde 2024, y habían cerrado el viernes también en máximos históricos.

    El Dow, por su parte, anotó su quinta semana de alzas en las últimas seis con un avance semanal de 0,2%.

    Estas ganancias, no obstante, no pudieron ser replicadas en Chile ya que la Bolsa de Santiago cerró las operaciones con una caída de 0,20%.

    La plaza local no logra marcar una tendencia clara y en los últimos cinco días acumula un retroceso de 0,53%.

    El telón de fondo de las acciones sigue siendo el conflicto en Medio Oriente y también el buen sabor de boca que han dejado los resultados de empresas, particularmente las tecnológicas ligadas a la IA.

    Las acciones tecnológicas sostuvieron el mercado. Los papeles de Micron Technology subieron 6,5%, en lo que fue una nueva jornada positiva para las acciones de chips de memoria. Nvidia, referente del segmento de inteligencia artificial, avanzó cerca de 2%.

    En materia geopolítica, Irán envió una nueva propuesta a los negociadores estadounidenses orientada a poner fin al conflicto que se prolonga desde hace meses. La contraoferta subrayó la necesidad de terminar la guerra en todos los frentes y de levantar las sanciones sobre Teherán, según informó la agencia semioficial iraní Tasnim, citando una fuente al tanto de las negociaciones.

    El presidente Donald Trump rechazó la propuesta en una publicación en Truth Social el domingo, calificándola de “TOTALMENTE INACEPTABLE”. El lunes agregó ante la prensa que el alto al fuego de un mes entre Estados Unidos e Irán está “increíblemente débil” y, según sus propias palabras, en “soporte vital”.

    Ante ese panorama, los futuros del petróleo subieron con fuerza. El West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos avanzó 2,78% hasta los US$98,07 por barril, mientras el Brent internacional se apreció 2,88% para cerrar en US$104,20.

    Más sobre:MercadosWall Street

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