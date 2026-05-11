Javier Olivares (PDG) anuncia querella criminal contra las personas que lo agredieron en Olmué

El diputado Javier Olivares en el punto de prensa que dio en el Congreso.

El diputado Javier Oliveres (PDG) anunció este lunes que presentaría una querella criminal contra los responsables de la agresión que sufrió el sábado pasado, junto a un asesor, en la comuna de Olmué.

Desde el Congreso Nacional, el parlamentario enfatizó que “más allá de las diferencias políticas, lo relevante hoy es que estamos unidos en que nadie tiene el derecho de atacar a otra persona por su pensamiento político , por su forma de vestir o por su forma de expresarse”.

En su relato, el parlamentario señaló que habría sido apoyado por distintas bancadas de manera transversal.

“Agradezco también los apoyos del Partido de la Gente, del Partido Republicano, el PPD, de todas las bancadas, de todos y cada uno de ellos que hoy están presentes. El Partido Nacional Libertario, por supuesto también Franco Parisi y todos los diputados de su colectividad que se han prestado justamente para condenar este hecho”, detalló.

Respecto al hecho mismo, el diputado relató: “Nosotros estuvimos seis minutos exclusivamente en ese lugar y nos fuimos. Por tanto, es imposible que digan que yo llegué tomado, que yo llegué a las 2 de la mañana. Primero, yo no tomo, por tanto, eso está claro, no bebo alcohol. Segundo, no llegué a las 2 de la mañana, llegamos a las 2:20 y está todo además en video”.

“Yo no entablé diálogo con nadie, no se gritó ninguna consigna política de mi parte hacia nadie. Por el contrario, recibí el cariño que siempre recibo de mis vecinos de Olmué”, añadió Olivares.

Finalmente, el diputado señaló que presentaría una querella criminal contra los responsables de la agresión.

“Ya hicimos toda la declaración que nos correspondía como cualquier chileno y vamos a esperar como cualquier chileno también que las cosas funcionen y que una vez por todas estas personas puedan ser detenidas”, explicó.