Tomás Barrios se estrena con una accidentada victoria en el Challenger de Oeiras

Tomás Barrios (134º) busca recuperar el tranco en la parte final de gira de arcilla europea. Después de haber quedado fuera en la última ronda de las clasificaciones del Masters 1000 de Roma, el tenista chileno se inscribió en el Challenger 100 de Oeiras 4, Portugal, donde debutó este lunes con una victoria por 6-4 y 6-4 sobre el estadounidense Michael Zheng (149º).

El partido no fue sencillo para el chillanejo, pero logró definirlo en los momentos claves. En el primer parcial consiguió un quiebre en el cuarto juego, el que pudo mantener hasta el noveno, cuando su rival le arrebató el servicio. Sin embargo, en el siguiente game el norteamericano no pudo con la presión y terminó cediendo el set.

La segunda manga tuvo una tónica bastante similar, pero esta vez fue Zheng quien quebró de entrada. Otra vez no pudo confimar la ruptura y Barrios recuperó el break de inmediato. Poco después, la falta de luz obligó a los jugadores a parar por largo rato y cambiar de cancha para continuar con el encuentro.

Así, las cosas se mantuvieron parejas hasta el noveno juego, cuando otra vez su adversario no pudo mantener su saque en un momento vital.

El chillanejo volverá a jugar el miércoles ante el ganador del partido entre el estadounidense Nishesh Basavaredy (154º) y el argentino Genaro Olivieri (214º).

Debuta Garin

En tanto, este martes, Christian Garin (104º) iniciará su defensa del título en el challenger portugués, donde se medirá con el transandino Lautaro Midón (216º). El partido fue programado para las 6 de la mañana, hora chilena.

Gago viene de caer en segunda ronda de Roma ante el español Alejandro Davidovich y defiende 50 puntos esta semana, por lo que una buena actuación es clave para no caer en el ranking y, en lo posible, regresar al top 100.

En Valencia, por su parte, Alejandro Tabilo quedó libre en la primera ronda del Challenger 175 de la ciudad española, por lo que espera rival para su estreno, que ocurrirá recién este jueves.