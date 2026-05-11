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    Comisión de Educación del Senado aprueba en general proyecto Escuelas Protegidas

    Esta semana se avanzará en las audiencias pendientes y el viernes se prevé que se voten las indicaciones presentadas a la iniciativa.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago, 23 de Abril de 2026. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La Comisión de Educación del Senado aprobó este jueves, por unanimidad, la idea de legislar del proyecto Escuelas Protegidas, impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast para enfrentar hechos de violencia al interior de las comunidades educativas.

    Pese a que los integrantes de la instancia expresaron reparos sobre distintos aspectos del texto, finalmente respaldaron la iniciativa, que cursa su segundo trámite constitucional y que busca establecer medidas de seguridad, orden y respeto en los establecimientos educacionales.

    La comisión está integrada por los senadores Gustavo Sanhueza (UDI), Rojo Edwards (ind.), Vlado Mirosevic (Partido Liberal), Yasna Provoste (DC) y Cristián Vial (ind.-republicano).

    Tras la aprobación, se acordó que las audiencias para escuchar a distintos actores vinculados al mundo educativo se realizarán el miércoles 13 y jueves 15 de mayo.

    Asimismo, la comisión fijó para el viernes 16 la votación de las indicaciones que se presenten hasta el mediodía de esa jornada.

    Las medidas del proyecto

    La presentación de la iniciativa se produjo luego del homicidio de la inspectora María Victoria Reyes, quien murió tras ser atacada con un cuchillo por el estudiante Hernán Meneses Leal, de 18 años, en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.

    Entre las principales medidas, el proyecto habilita la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias de alumnos cuando existan sospechas de portar elementos que puedan poner en riesgo a integrantes de la comunidad educativa.

    En caso de hallarse objetos peligrosos, el establecimiento deberá informar a los apoderados y dar aviso a Carabineros o a la Policía de Investigaciones.

    La iniciativa también busca reforzar la autoridad de los profesores dentro de la sala de clases y establece la prohibición de ocultar el rostro al interior de los establecimientos.

    Además, propone que estudiantes condenados por actos graves de violencia queden impedidos de acceder a gratuidad universitaria durante cinco años, sanción que podría ser revocada anticipadamente por un juez.

    Posturas en la comisión

    Durante la votación, el senador Vlado Mirosevic sostuvo que “es necesario entregarles autonomía a las escuelas, a los consejos escolares, a la hora de decidir si aplicarán esta ley o no”.

    “Apoderados y alumnos nos han pedido que avancemos en esto”, agregó el parlamentario, quien adelantó que impulsará modificaciones durante la discusión en particular.

    “También quiero hacer ver que se nos indicó que la violencia extrema solo representa un 10% de las denuncias”, señaló.

    Por su parte, la senadora Yasna Provoste afirmó que el proyecto “se relaciona con una lógica de control y sanción, y no en un enfoque integral de protección de derechos”.

    “La experiencia internacional nos demuestra que ese no es el camino adecuado”, sostuvo, aunque valoró que el Ejecutivo “sincere que el proyecto no aborda la violencia cotidiana, que es lo que cree la ciudadanía que va a hacer”.

    En tanto, los senadores Cristián Vial, Rojo Edwards y Gustavo Sanhueza manifestaron su disposición a avanzar en la tramitación considerando las observaciones de las distintas comunidades educativas.

    Más sobre:Escuelas ProtegidasJosé Antonio KastEducaciónViolencia escolarCongresoSenado

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