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    Universidad de Chile elige a máxima autoridad este martes: son cuatro candidatos que se presentan a la rectoría

    En el proceso para nuevo rector de la casa de estudios, será a través de votación electrónica entre las 09.00 y las 17.00 horas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Universidad de Chile elegirá a su máxima autoridad universitaria: Rectora o Rector para el período 2026-2030, este martes 12 de mayo, en un proceso eleccionario que, por primera vez, se realizará por medio de votación electrónica.

    En el proceso para nuevo rector de la casa de estudios existen cuatro candidatos: Francisco Martínez, actual decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho; Sergio Lavandero, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, y Alejandra Mizala, profesora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

    El sistema de votaciones estará habilitado entre las 09.00 y las 17.00 horas de este martes. Los votantes son todos los académicos con jerarquía de profesor, de cualquiera de las categorías académicas y que cuenten con, a lo menos, un año de antigüedad en la Universidad y que no hayan cesado en sus funciones en la Universidad con posterioridad a la convocatoria a elecciones.

    Esta votación será la primera vuelta; será el miércoles 13 de mayo, donde se publicarán los resultados provisorios. En el caso de que ningún candidato obtenga la mayoría de votos -más del 50%-, se realizará una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías el martes 2 de junio.

    Más sobre:Universidad de ChileRectoría

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