Cómo se gestó la participación de Katteyes y Danny Ocean en el show de Jonas Brothers

Reafirmando su popularidad en el país, los estadounidenses Jonas Brothers repletaron el Movistar Arena en la primera de sus dos fechas en Chile, el domingo 10 de mayo. El trio de hermanos de Nueva Jersey se presenta con su gira Jonas 20: Greetings From Your Hometown Tour.

El show repasa los éxitos del grupo, además de parte del material de su reciente álbum Greetings from Your Hometown e incluso algunos temas solistas de Kevin, Joe y Nick. Y asimismo -a tono con los tiempos- hubo espacio para la inclusión de estrellas locales.

Fue llamativa la presencia en el show del venezolano Danny Ocean, un artista que ha logrado mayor presencia gracias a hits como Imagínate. De allí a que resultara llamativa su participación en el show, cantando su hit Me rehúso.

Jonas Brothers en Chile Foto: Andie Borie/DG Medios.

Según fuentes consultadas por Culto, la participación del artista en el show fue gestada a iniciativa de los mismos Jonas Brothers. Una invitación directamente gestada por ellos que no pasó por la producción local. Además les une un vínculo. Al momento de introducirlo, Joe Jonas lo presentó con un simple “mi amigo, Danny Ocean”.

Distinto fue el caso de Katteyes. En ese caso, hubo un sondeo previo. Los Jonas, siempre atentos a lo que sucede en los trends de internet, preguntaron a la producción de DG Medios por algún trend local que les permitiera grabar contenido para las redes sociales.

Fue entonces que surgió la chance de sumar a la chilena Katteyes, cantante e influencer, quien impuso el hit del verano ALO, junto a Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno. La artista ha generado contenido a propósito de la canción, como el memorable cruce con las estadounidenses Katseye, durante el último Lollapalooza. Además no requería demasiado tiempo de preparación.

Grabado en el backstage del Movistar Arena, al trío le gustó el resultado y se generó una buena conexión con la artista, por lo que se dio pie para invitarla al show del domingo. Fue así que Katteyes acabó saliendo al escenario para hacer su tema PONTE PONTE, en un momento celebrado por la fanaticada local. También por la aparición de Big Rob, el legendario guardaespaldas del trío, quien se hizo presente para hacer su parte rapeada en Burnin’ Up.

Jonas Brothers repiten su presentación esta noche en el Movistar Arena, para la que contarán con la presencia estelar de otro nombre de la escena urbana chilena, Polimá Westcoast. También se repite el número de apertura, la joven cantautora chilena Olivia García. Entradas disponibles en el sistema Puntoticket.