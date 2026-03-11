Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno: “Me siento preparado para un desafío como el Festival de Viña”

Le llegó como un nuevo sonido. Un nuevo estilo de baile. Mucho antes de ser Sinaka, el joven Matías Muñoz era apenas un escolar en el Chile de los primeros años 2000, cuando escuchó rap por primera vez. “Tenía un compañero curso que me mostró el rap -dice al teléfono con Culto-.

No recuerda una mayor cultura musical en su casa de Quilpué, donde se escuchaba radio como en cualquier hogar de Chile. “Había cultura radial general nomás. La música fue más por el lado de mi papá, él era como el músico de la casa -recuerda-. Y ya de chico me empezó a gustar el rap. Me gustaba como aprenderme las canciones, interpretarlas. Por ahí empecé”.

Así escuchaba lo que viniera. “Escuchaba esos promocionales que hacían los raperos, cuando iban a un show y hacían un tema juntos, escuchaba rap chileno, de todo en verdad”. Mientras, probaba sus primeras rimas en las plazas, con pantalón ancho y gorro, se interesó en la cultura del graffiti y el skate.

Sinaka

Ya entrada la adolescencia, Matías quiso ir más lejos y se animó a probarse en las batallas de rap. Como llegó sin un alias nació su apodo Sinaka, que en el fondo reúne la expresión “sin AKA” (del inglés Also Knowkn As). Aquellos años fueron formativos para su pretensión artística.

“Yo creo que ahí aprendí la actitud frente a las personas, aprendí lo que es conectar con gente de distinto rango etario, clase social, con todo tipo de público -dice-. El rap se hace en las calles y sin micrófono, tú tienes que hacer que te escuchen, que te presten atención. Y aparte de eso cantar en el metro, siento que también como que me formó en ese sentido”.

Y aunque su camino era el rap, a Sinaka le llamaba el reggaetón. Pronto comenzó a derivar hacia ese sonido, el que le volvería uno de los nuevos referentes de la música urbana local. “Se me daba más fácil que otros géneros por así decirlo. En ese tiempo estaba de moda el trap, pero sentía que yo no era tan serio como para el trap, yo soy más chacota. El reggaetón queda mucho más conmigo y como que como estaba funcionando en Chile, ahí dije ya, voy a hacer reggaetón ¿mi reggaetonero favorito? no podría decir uno en específico porque admiro mucho como todo el proceso de cómo se creó el género Puerto Rico, cómo fue evolucionando. Creo que hay mucha gente que yo siento que fue pilar en esos sentidos”.

Fue hacia 2020 cuando Sinaka se abocó a hacer reggaetón de manera más planificada. Al estilo indie, sus primeros temas, como Cuanto vale o Nohayley, se grabaron de manera casera. “Esos temas me los grababa yo en una pieza que estaba en la parte de atrás de mi casa, cuando mi mamá no estaba. Lo grababa ahí cuando vivía con mi abuelo”.

Sinaka

Tomar la decisión de dedicarse a la música no fue fácil. Debió defender su elección ante los normales cuestionamientos del círculo familiar. “En verdad siempre me mantuve firme con mi visión. Ahora se me está dando todo, pero yo me siento con la misma hambre, con la misma visión que tenía antes. Y como que siento que no ha cambiado mucho. He seguido trabajando, trabajando, trabajando. Yo estaba bien enfocado y eso es bacán. Me gusta el ritmo que estoy teniendo”.

La persistencia en la idea de hacer reggaetón, también derivó de otro suceso, el ser papá joven. “Eso igual me impulsó porque me hizo madurar de golpe. Porque ya cuando otra vida depende de ti, ya no podía andar dando bote. Como que eso me metió mucha presión y me hizo profesionalizarme así, cuático. El equipo que tengo ahora, es el mismo que tengo desde ese momento que fui papá. Y por lo mismo no hemos parado de trabajar profesionalmente. Fue una presión obviamente que esto no diera plata, era una presión gigante para mí, pero se logró”.

El trabajo le acabó pagando. Aprovechando bien la nostalgia por el reggaetón más clásico, Sinaka comenzó a crecer, temas como SENDA BELLAKONA lo hicieron llegar a nuevo público (también ayudó el viral “Pongan Sinaka”). Poco a poco comenzó a notar que su proyecto tomaba más altura. “Me doy cuenta que estaba creciendo cuando empiezo a ver que llega a los shows mucha gente, público que no conozco, gente que yo no acostumbraba a ver en eventos. De repente de un día para otro, como a fines del año pasado, también me empezaron a reconocer en las calles, cuando iba a los shows ya me pedían más fotos, los shows se llenaban más. Pasó todo así”.

Llegó tan lejos, que su álbum de 2025, El Nuevo Sonido, fue reconocido por el prestigioso portal Pitchfork con una nota 7,2 en la escala 1-10 del medio. “Para ser sincero no conocía a ese medio -dice Sinaka-. Pero mis amigo me explicaron que tenía como harta importancia. Bacán que se hayan fijado en mi música”.

Sinaka

El Nuevo Sonido de Sinaka presenta temas muy directos, bailables, con el beat machacante y algunos efectos, como el teléfono de SENDA BELLAKONA, pero no hay demasiado autotune. Más bien, prefiere sonar como los reggaetoneros de antaño. “Depende de la intención que quiera darle. Por ejemplo, hay canciones que hago que son más electrónicas y ahí ya le pongo autotune porque quiero darle alguna intención más electrónica que mi voz sobre robótica a propósito. Pero claro, cuando quiero que la canción suene seca, así primitiva, siempre grabo el autotune y con dos voces juntas para que suene así como pesado, como lo hacían antiguamente cuando no se ocupaba tanto del autotune como recursos”.

A pesar de que reconoce que le gusta que sus letras suenen improvisadas, hay algo de trabajo previo. Habitualmente usa las notas del teléfono móvil para trabajar. “Me gusta improvisar, pero igual prefiero escribir las canciones como para darles alguna dirección. Aunque yo sé que el reggaetón es como más banal, pero dentro de lo banal, dentro de lo simple, uno le puede dar una vuelta más. Siempre intento escribir algo, tirar alguna frase que quede chistosa, que quede icónica, pero siempre es como entre improvisando. Me gusta que la música suene bien espontánea, que no se sienta tan escrita”.

Sinaka arrancó el 2026 encabezando el Top 50 de Spotify en Chile. Además figura en ALO, el hit del verano junto a Katteyes. “Eso salió por el equipo de la Katteyes, como que le habló a mi equipo. Días después nos juntamos y en la misma sesión salió la canción. Salió de una”.

Ese éxito hasta les permitió ser invitados a la gala del Festival de Viña. Una experiencia total -a la que asistió vestido de blanco- que lo acercó al máximo evento del espectáculo chileno. “Lo pasé bien, pocas veces estaba en esa instancia y es entretenido, igual es diferente”.

El salto a la masividad ha impuesto algunos cambios. “Ha habido harto trabajo, se ha agrandado el equipo, ahora estoy viajando harto, he estado bien movido, pero súper feliz de eso. Feliz de que se haya dado estar viviendo de la música, que vaya creciendo todo este proyecto”.

Sinaka quiere capitalizar el momento. Además debutar en el Gran Arena Monticello (el 25 de abril), alista su primer Teatro Caupolicán, con un show que promete ser el hito más grande de su carrera hasta ahora. Una presentación agendada para el 2 de mayo. “Se viene un show especial, diferente como a otros shows que me hayan visto. Vamos a incorporar distintos ámbitos, disciplinas que no incorporé antes. Que vean un show mío en el Caupo, quizás próximamente el Movistar, siempre va a ser una etapa nueva en términos de evolución artística. Entonces se viene muy bonito, muy bonito. Feliz de mostrarles el espectáculo que tenemos guardado”.

-Vas a hacer un Caupolicán, un Arena Monticello ¿y Viña?¿te sientes preparado para afrontar un desafío como el Festival de Viña?, considerando que han pasado otros artistas urbanos como Pablo Chill-E, Young Cister, etc

Sí, yo estoy preparado para todos los desafíos. Me gustan los desafíos y bueno, si se llega a dar esa oportunidad yo con mucho respeto obviamente vamos a dar el 100, porque amo lo que hago. Y aparte el Festival de Viña es un hito importante siempre para para la familia y para una carrera. Una gran vitrina.

Las entradas para asistir al concierto de Sinaka en el Teatro Caupolicán, están a la venta vía Puntoticket. En tanto, los tickets del show en el Gran Arena Monticello estarán a la venta desde el 12 de marzo por el sistema Ticketmaster.