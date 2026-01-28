“Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork

Sinaka, alias de Matías Muñoz, es un artista oriundo de Quilpué que se ha instalado en el panorama nacional con su último disco El Nuevo Sonido, lanzado el 20 de noviembre de 2025. Pitchfork, medio internacional especializado en la crítica musical, le hizo una reseña al proyecto, donde tuvo una nota de 7,2.

En la reseña, el medio comenta el recorrido que ha tenido el artista: desde las batallas de rap, hasta sus proyectos anteriores como Kema y Moja. Pitchfork destaca que el artista perfeccionó su fórmula en su último proyecto El Nuevo Sonido. “Fusiona y enfoca las dos partes de su trabajo sin moderar su espíritu desenfadado e intransigente”

Después, la nota comenta que el disco tiene sus raíces directas en el reggaetón de Puerto Rico. “Sinaka menciona a los pioneros del género en la introducción y hace referencias a leyendas como Héctor “El Father” en su colaboración con Saiko, Sube el bajo”.

“El Nuevo Sonido tiene mucho más que ofrecer que un refrito nostálgico de reggaetón viejito: los 30 minutos de bangers son lo suficientemente dinámicos para retener tu atención, liderados por una personalidad con instintos clásicos y algunos trucos bajo su manga”, dice la nota.

Esto se suma como uno de los logros que ha sumado Sinaka en un inicio de año acontecido. El artista comenzó el 2026 con el tema Senda Bellakona encabezando el Top 50: Chile de Spotify. Además, hace algunas semanas el reconocido DJ Diplo colocó la canción en una de sus mezclas.