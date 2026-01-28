SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork

    El Nuevo Sonido de Sinaka consiguió un 7,2 de nota en la escala 1-10 del medio. Esto se suma a los logros del artista de Quilpué, que ha inciado el año encabezando el Top 50 de Spotify en Chile.

    Por 
    Daniel Cañete

    Sinaka, alias de Matías Muñoz, es un artista oriundo de Quilpué que se ha instalado en el panorama nacional con su último disco El Nuevo Sonido, lanzado el 20 de noviembre de 2025. Pitchfork, medio internacional especializado en la crítica musical, le hizo una reseña al proyecto, donde tuvo una nota de 7,2.

    En la reseña, el medio comenta el recorrido que ha tenido el artista: desde las batallas de rap, hasta sus proyectos anteriores como Kema y Moja. Pitchfork destaca que el artista perfeccionó su fórmula en su último proyecto El Nuevo Sonido. “Fusiona y enfoca las dos partes de su trabajo sin moderar su espíritu desenfadado e intransigente”

    Después, la nota comenta que el disco tiene sus raíces directas en el reggaetón de Puerto Rico. “Sinaka menciona a los pioneros del género en la introducción y hace referencias a leyendas como Héctor “El Father” en su colaboración con Saiko, Sube el bajo”.

    El Nuevo Sonido tiene mucho más que ofrecer que un refrito nostálgico de reggaetón viejito: los 30 minutos de bangers son lo suficientemente dinámicos para retener tu atención, liderados por una personalidad con instintos clásicos y algunos trucos bajo su manga”, dice la nota.

    Esto se suma como uno de los logros que ha sumado Sinaka en un inicio de año acontecido. El artista comenzó el 2026 con el tema Senda Bellakona encabezando el Top 50: Chile de Spotify. Además, hace algunas semanas el reconocido DJ Diplo colocó la canción en una de sus mezclas.

    Lee también:

    Más sobre:SinakaPitchforkEl Nuevo SonidoReggaetónMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025

    Gobernación Marítima encuentra cuerpo de último tripulante de embarcación hundida en Estuario de Reloncaví

    ¿Qué es la maternidad subrogada? La práctica que se busca prohibir en Chile

    Imputado por incendio en Chillán Viejo queda con prohibición de salir del país

    Del Caribe a Europa: Kast prepara nueva gira internacional tras cerrar su viaje por Centroamérica

    Tras siete años de trámite: Congreso despacha nueva Ley de Inteligencia del Estado que fortalece la ANI

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Villarreal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Villarreal por la Champions League

    Gobernación Marítima encuentra cuerpo de último tripulante de embarcación hundida en Estuario de Reloncaví
    Chile

    Gobernación Marítima encuentra cuerpo de último tripulante de embarcación hundida en Estuario de Reloncaví

    ¿Qué es la maternidad subrogada? La práctica que se busca prohibir en Chile

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    Fed mantiene la tasa de interés y destaca sólido crecimiento económico de Estados Unidos
    Negocios

    Fed mantiene la tasa de interés y destaca sólido crecimiento económico de Estados Unidos

    Informe de Deuda Morosa: decano de la USS alerta por una presión en la morosidad por mayor acceso al crédito

    Feller Rate por reestucturación de Bci: “se beneficiará de una diversificación de operaciones e ingresos”

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025
    Tendencias

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    En vivo: los grandes de Europa buscan su paso directo a los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: los grandes de Europa buscan su paso directo a los octavos de final de la Champions League

    “Hermanos por siempre”: la sentida despedida de Arturo Vidal a Esteban Pavez

    Presidente de Deportes Iquique anuncia que el club ya no está en venta por falta de oferentes

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork
    Cultura y entretención

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork

    Osvaldo Cádiz, Marina Latorre, Anita Reeves y Anabella Roldán son reconocidos con Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda

    “Lo dejaría todo”: gira de Chayanne en Chile se suma a la ayuda por incendios en el sur

    ¿Quiénes son los enmascarados del ICE?
    Mundo

    ¿Quiénes son los enmascarados del ICE?

    Presidente Rodrigo Paz ofrece a Chile enlace en Bolivia para conexión con Brasil

    Récord desde la Segunda Guerra Mundial: estudio revela que las bajas en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó