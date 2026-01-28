SUSCRÍBETE POR $1100
    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”

    El baterista del afamado grupo de Sheffield abordó la publicación de su reciente single de regreso, Opening Night. Fue consultado por eventual nueva música del grupo. Señaló que no es algo que estén trabajando ahora, pero no lo descartó.

    Por 
    Equipo de Culto

    Matt Helders, el baterista de Arctic Monkeys señaló que el hecho de crear música con el grupo es “algo que nos encanta hacer”.

    Las declaraciones del músico, se enmarcan en el reciente regreso del grupo. El viernes 23 de enero lanzaron el sencillo Opening Night, extraído del nuevo álbum recopilatorio benéfico de War Child ‘Help(2).

    Como es el primer material de la banda desde el álbum The Car (2022), se especuló que podría ser un adelanto de un eventual nuevo álbum de Arctic Monkeys. También circula el rumor de que podría ser eventualmente, su último trabajo.

    Por lo mismo, Helders fue consultado por el single y un eventual nuevo disco, en charla con New Music Show de BBC Radio 1. “Creo que entramos en esto sabiendo que era algo único. Pero luego, después de hacerlo, probablemente nos fuimos sintiendo que nos divertimos mucho haciendo este disco”.

    “No se habla de ello, pero definitivamente es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”, agregó.

    Anteriormente, en una charla con Zane Lowe en Apple Music, Helders comentó que el trabajo para Opening Night fue “un gran momento” para la banda volver a reunirse y que disfrutó poder “ver a todos y retomar los roles que siempre hemos tenido entre nosotros, musical y personalmente”.

    Escucha Opening Night a continuación

