Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

Leyenda de los escenarios al frente de los Rolling Stones, el célebre Mick Jagger no ha escatimado en reconocer a los frontman que le llaman la atención.

Aunque pulió su propio estilo, a imitación de grandes intérpretes de R&B, avanzando en la década de los 60, Jagger estuvo atento a lo que iba surgiendo. Así, fue de aquellos que se maravillaron cuando vio a The Jimi Hendrix Experience la primera vez que tocaron en suelo británico.

Hendrix expandió el lenguaje de la guitarra. A partir del blues eléctrico, lo llevó a otro nivel, creando texturas y timbres, tocando con los dientes cada vez que subía al escenario y con su expresión casi en trance mientras deslizaba su mano sobre las cuerdas.

Por eso a Jagger le llamó la atención. “Me encantó Jimi Hendrix desde el principio. En cuanto lo vi, pensé que era fantástico -dijo a Classic Rock-. Me conquistó al instante. Jimi Hendrix es lo mejor que he visto en mi vida. Era emocionante, sensual e interesante. No tenía una voz muy buena, pero lo compensaba con su guitarra”.