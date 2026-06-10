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    Culto

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

    El cantante de los Rolling Stones confesó su admiración por un músico de su generación, desde la primera vez que lo vio en vivo.

    Por 
    Equipo de Culto

    Leyenda de los escenarios al frente de los Rolling Stones, el célebre Mick Jagger no ha escatimado en reconocer a los frontman que le llaman la atención.

    Aunque pulió su propio estilo, a imitación de grandes intérpretes de R&B, avanzando en la década de los 60, Jagger estuvo atento a lo que iba surgiendo. Así, fue de aquellos que se maravillaron cuando vio a The Jimi Hendrix Experience la primera vez que tocaron en suelo británico.

    Hendrix expandió el lenguaje de la guitarra. A partir del blues eléctrico, lo llevó a otro nivel, creando texturas y timbres, tocando con los dientes cada vez que subía al escenario y con su expresión casi en trance mientras deslizaba su mano sobre las cuerdas.

    Por eso a Jagger le llamó la atención. “Me encantó Jimi Hendrix desde el principio. En cuanto lo vi, pensé que era fantástico -dijo a Classic Rock-. Me conquistó al instante. Jimi Hendrix es lo mejor que he visto en mi vida. Era emocionante, sensual e interesante. No tenía una voz muy buena, pero lo compensaba con su guitarra”.

    Más sobre:Mick JaggerThe Rolling StonesJimi HendrixMúsicaMúsica Culto

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