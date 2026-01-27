Repatriación de los restos de la madre y esposa de Claudio Arrau: avances y complicaciones de una deuda histórica

El pianista chillanejo Claudio Arrau León, considerado uno de los mejores del mundo en su especialidad, construyó su carrera principalmente estudiando y tocando en Europa, pero nunca se desligó de su ciudad natal. Chillán lo recuerda como una leyenda y, bajo esos mismos honores el fallecimiento del artista, en 1991, generó conmoción y movimiento local.

Uno de los procedimientos no resueltos surgidos tras su muerte es el entierro de Ruth Schneider de Arrau, su esposa, y Lucrecia León de Arrau, su madre, en el mismo espacio junto al pianista en el Cementerio Municipal de Chillán. Los restos de ambas mujeres reposan en Nueva York, a pesar de que en 1995 se firmó un convenio que estableció que se trasladarían a la ciudad ñublense. Esa deuda histórica aún late en el corazón de Chillán, pero todo parece indicar que han surgido avances en el proceso de repatriación.

Arrau siempre fue cercano a las dos mujeres que marcaron su vida. Su madre lo crió sola, tras el fallecimiento del padre del pianista cuando este tenía solo un año, fue profesora de piano y encaminó sus primeros pasos en el mundo de la música. Por otro lado, Ruth Schneider y el músico se acompañaron en vida durante más de 50 años, desde su matrimonio en 1937 hasta el fallecimiento de la cantante en 1989. Construyeron una familia con tres hijos (Christopher, Carmen y Mario Arrau).

Extraída del sitio web Claudio Arrau

Bajo la cercanía emocional y la iniciativa de los hijos del Arrau, tras su fallecimiento se firmó un convenio entre Carmen Arrau, hija del pianista y también representante de Christopher, la Municipalidad de Chillán, representada en ese entonces por el alcalde Aldo Bernucci, y la Corporación Cultural Sociedad Musical Santa Cecilia, presidida por Ricardo Ramos Arellano.

Este acuerdo, avalado por la asesoría jurídica municipal, estableció la voluntad conjunta para realizar el traslado de los restos de Ruth Schneider y Lucrecia León desde Nueva York, donde actualmente reposan, al Cementerio Municipal de Chillán. Esto sucedió el 18 de enero de 1995.

El acuerdo especificaba que la Municipalidad y la Corporación Cultural asumirían el costo y las gestiones para el traslado. Además, el convenio establecía que ambos restos serían sepultados en el mismo lugar donde yacen los restos de Claudio Arrau. Nada de esto se ha concretado todavía y, más de treinta años después, los restos de ambas mujeres permanecen en el Cementerio Ferncliff, ubicado en Hartsdale, Nueva York.

Según reporteó el diario La Discusión en junio de 2025, el gestor cultural Jaime Carrasco ha aportado documentos y análisis que dan cuenta de la existencia del convenio de 1995 y la intención formalizada de efectuar el traslado, así como de los obstáculos que han impedido su ejecución. Según Carrasco, el principal freno ha sido “la falta de decisión y respaldo institucional desde las autoridades municipales y nacionales, a pesar de la disposición expresada por la familia Arrau”.

De hecho, Carrasco recordó al medio anterior que Carmen Arrau envió una carta, fechada en 1994, al diplomático James Holger que exponía su preocupación por no concretar el traslado de los restos de su madre y abuela. “Nosotros, la familia, estamos muy contrariados por el hecho de que mamá no esté junto a mi padre. Si esto no se resuelve estoy decidida a traer a mi padre de regreso a Nueva York para enterrarlo en el Cementerio donde está mi madre, porque ellos tienen que descansar juntos” era el contenido del escrito.

Extraída de La Discusión

Entre las voluntades que han seguido dispuestas a concretar el traslado sigue la de Christopher Arrau, el único hijo vivo del pianista, aunque reconoció que la posibilidad “se mantenía en un limbo” sin un impulso claro de las autoridades chilenas. Según él, “el traslado, además de cumplir con la voluntad de su padre y su familia, también satisface los deseos de los habitantes de Chillán, que desean honrar la memoria de uno de sus hijos más ilustres”.

Nuevos Avances

Para responder sobre los nuevos avances que han existido en torno al traslado, Culto contactó a Eduardo Peña Jara, director del Museo Claudio Arrau. El establecimiento, inaugurado en 2005 y ubicado en Chillán, cuenta con objetos y exposiciones en torno a la vida del pianista, funcionando con el propósito de honrar y su figura cultural y trayectoria artística.

Extraída de Registro de Museos de Chile

Peña, además, está al corriente del proceso de repatriación de Lucrecia y Ruth.

“Actualmente las gestiones de repatriación de la madre del Maestro y del traslado a Chile de su esposa se encuentran en desarrollo y con progresos significativos. Las acciones se iniciaron formalmente a mediados del año recién pasado por iniciativa de la Municipalidad de Chillán y han mantenido un curso sostenido a través de las diversas instancias administrativas, diplomáticas y consulares, tanto en Chile como en Estados Unidos”, dice a Culto.

Asimismo, complementa diciendo que la iniciativa ya fue presentada a Juan Pablo Espinoza, Jefe de Cancillería de la Embajada de Chile en Estados Unidos, quien mostró disposición para colaborar en el proceso.

Así, según el director, la solicitud fue derivada también al Cónsul General en Nueva York, Felipe Allard, quien también instruyó a la Cónsul Adjunta Javiera Villarroel Véliz, la encargada final de establecer contacto directo con el Cementerio Ferncliff. “De esa institución se recibió respuesta relacionada con los procedimientos que se requieren, los que incluyen una serie de gestiones judiciales en territorio estadounidense”, explica Peña.

“Todo ello ha permitido conocer los requisitos legales y judiciales necesarios para una eventual exhumación y posterior traslado a Chile. Si bien aún no se han concretado los traslados a Chile, podemos señalar que el proceso está bien encaminado”, afirma el director del museo, reconociendo la labor de orientación de Carlos Núñez Muñoz, coordinador de regiones de la Secretaría General de Política Exterior.

El Museo Claudio Arrau ha mantenido una participación activa desde el inicio de estas gestiones, algo que va en línea con su propio compromiso de “resguardar y poner en valor el legado musical, histórico y familiar de Claudio Arrau”. Eduardo Peña afirma que al respecto han trabajado con la Dirección de Cultura, Artes y Patrimonio para proveer el sustento histórico y respaldo institucional necesarios para el proceso.

Extraída de Instagram @municipalidadchillan y @museoarrau

Complicaciones

Según Peña, las principales dificultades del proceso han estado relacionadas con la “complejidad de los trámites administrativos y judiciales que implican las exhumaciones, cremaciones y los traslados internacionales de los restos”, los cuales deben cumplir normativas regulatorias estrictas tanto en Estados Unidos como en Chile”.

“A diferencia de intentos anteriores, ahora existe una voluntad institucional que ha sido impulsada directamente por el alcalde Camilo Benavente, quien ha liderado personalmente las gestiones, acompañado por distintos equipos municipales, Desde el municipio se entiende este proceso como un compromiso moral e histórico pendiente, y existe una coordinación constante para seguir avanzando de manera responsable”, explica el director, respecto al compromiso actual de la Municipalidad de Chillán con la deuda. Por lo mismo, aún no existe una fecha concreta para concretar el traslado de los cuerpos.

Eduardo Peña también se refirió a complicaciones pasadas relacionadas al consenso de los familiares, pero que actualmente parecen haberse despejado. “A ello (las complicaciones) se suma la necesidad de contar con la autorización de todos los familiares involucrados, lo que ha requerido tiempo y gestiones adicionales. Christopher Arrau ha manifestado un apoyo claro y permanente a esta iniciativa y ha sostenido conversaciones con otros miembros de la familia. Actualmente existe consenso familiar para avanzar, lo que resulta fundamental para continuar dando pasos concretos hacia la repatriación de doña Lucrecia y del traslado a Chile de doña Ruth”, afirma.