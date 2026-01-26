Hamnet, Maggie O’Farrell y la historia de una novela llevada al cine

Desde sus días escolares en Coleraine, Irlanda del Norte, una historia quedó resonando en la mente de Maggie O’Farrell (1972). Como suele ocurrir con los escritores, un relato escuchado en la adolescencia se le anidó durante años, esperando el momento justo para tomar forma de novela.

“Tuve muchísima suerte de tener un profesor de literatura excelente en la escuela. A los 16 años estábamos estudiando a Shakespeare y él nos contó —de pasada, pero me conmovió profundamente— que William Shakespeare había tenido un hijo que murió a los 11 años y que se llamaba Hamnet. Y que escribió Hamlet unos cuatro años después. Aunque entonces estaba muy lejos de ser escritora, supe que eso era sumamente significativo. Nadie nombra casualmente una obra o un personaje en honor a un hijo fallecido”, recordó O’Farrell en entrevista con la revista Script.

La idea permaneció latente durante años. Tuvieron que pasar siete novelas —entre ellas La distancia que nos separa (2004) y La primera mano que sostuvo la mía (2018)— para que la historia del hijo perdido de Shakespeare encontrara su forma definitiva.

La escritora norirlandesa, Maggie O'Farrell

Publicada en inglés en 2020 y traducida al castellano en 2021 por la editorial española Libros del Asteroide, Hamnet se transformó rápidamente en un fenómeno editorial y en uno de los libros más comentados de la temporada. No es una biografía ni una investigación histórica, sino una obra de ficción: una novela ágil, emotiva y cuidadosamente construida, que imagina cómo el dolor por la muerte de un hijo se transforma en materia artística, y cómo ese duelo tensiona la vida íntima de una pareja separada por la distancia. Él, en Londres, buscando abrirse paso como dramaturgo; ella, Agnes, permaneciendo en Stratford.

“No había encontrado la voz ni el punto de partida adecuados”, explicó la autora. “Un día decidí que tenía que empezar con él, con el chico. Escribí la frase ‘un chico baja las escaleras’ y algo se desbloqueó. Ese era el momento perfecto de mi vida y de la historia”, agregó en la misma entrevista.

Hamnet reconstruye, tal como luego lo hará la película, la historia de un Shakespeare aún desconocido: un tutor de latín empobrecido, hijo de un fabricante de guantes, que se enamora de Agnes, una joven marcada por su vínculo con la naturaleza. Juntos forman una familia: Susanna, la mayor, y los gemelos Hamnet y Judith. Todo parece encaminarse, hasta que William parte a Londres y la peste negra llega a Stratford, cobrando una víctima decisiva.

El clásico retrato Chandos. La representación más icónica de William Shakespeare.

Dado que la vida del dramaturgo está llena de zonas oscuras, O’Farrell dedicó largo tiempo a leer sobre él. “Sabemos muy poco de Shakespeare como persona —dijo al sitio SheWrites—. A diferencia de su obra, que solo conocemos porque sus amigos la publicaron tras su muerte, dejó muy pocos rastros documentales. Eso me resulta fascinante: podría haber preservado su legado en vida, pero no lo hizo. ¿No fue consciente de lo que tenía?”.

Uno de los detalles más llamativos de la novela es que Shakespeare nunca es nombrado. A diferencia del filme, donde su nombre aparece en un par de escenas, en el libro está completamente ausente. “Eliminar su nombre me ayudó a escribir”, explicó la autora. “Frases como ‘William Shakespeare bajó a desayunar’ me parecían imposibles. Una vez que lo quité, la historia pudo respirar”.

Otra licencia narrativa: la esposa del dramaturgo se llamó en realidad Anne Hathaway, no Agnes, como aparece tanto en la novela como en la película.

4238_D004_00159_R Jessie Buckley stars as Agnes in director Chloé Zhao’s HAMNET, a Focus Features release. Credit: Agata Grzybowska / © 2025 FOCUS FEATURES LLC Agata Grzybowska

La parte de los críticos (y los libreros)

Al publicarse en castellano en 2021, Hamnet no pasó inadvertida. El País la eligió como la mejor novela del año: “La mejor literatura ilumina rincones y personajes que su tiempo arrinconó. Eso es lo que hace Maggie O’Farrell al poner la luz sobre Anne Hathaway —Agnes en la novela— y construir una de las obras más conmovedoras del año”.

El Mundo destacó la relectura contemporánea del personaje: “Es propio de nuestro tiempo que esa figura oscura reaparezca ahora como un contrapunto lírico, rebelde y mágico. ¿Acaso no son los personajes secundarios lo más conmovedor de Shakespeare?”.

En Chile, Culto la incluyó entre los mejores libros del 2021. Óscar Contardo escribió: “El dominio narrativo de O’Farrell es deslumbrante y su capacidad para construir escenas poderosas no admite más que admiración”.

Consultados los libreros, señalan a Culto que gracias al efecto del filme dirigido por la cineasta Chloé Zhao, estelarizado por Jessie Buckley (Agnes) y Paul Mescal (William Shakespeare), el libro se ha convertido en la novela del momento. Esto, además, empujado por sus dos Globos de Oro (Mejor Película de Drama y Mejor Actriz, para Buckley) y sus ocho nominaciones al Óscar (incluyendo Mejor Película, Mejor Directora y Mejor Actriz). Así lo explica Gerardo Jara, de la librería La Inquieta. “El libro no es nuevo, se publicó en inglés el 2020, y al Español por Libros del Asteroide el 2021, por lo que viene dando vuelta desde hace ya un tiempo, ganando lectores de a poquitito, pero gracias al cine y su impacto más inmediato ha potenciado su venta y lectura así que todo un éxito de ventas ha sido últimamente ese libro”.

Elena Bahrs, de Librería Ulises, apunta en la misma dirección: “En general, Hamnet ha sido uno de los libros más vendidos desde su publicación y recomendado por librería Ulises. Como era de esperar, con la película se ha reactivado el interés del público por el libro“.

¿Cuáles son las claves de la novela? responde Jara: “Primero que todo: Hamnet no es Hamlet jaja, y la película es más bien la historia de la esposa de Shakespeare, Agnes, madre del hijo que fallecerá y que luego inspirará la ya famosa obra Hamlet. Pero en verdad no conocemos tanto a Shakespeare (muchos vacíos en su biografía), y de su familia, pero acá la luz se aleja de los renombrados y la narración se posa sobre el duelo que vive Agnes. ¿Cómo contamos entonces una historia de la que no sabemos tanto? La podemos imaginar, incluso inventar, y ahí es donde creo hay una clave: una escritora haciéndose preguntas e intentando explicar cómo es que una de las mentes más brillantes de la literatura es también un hombre que pertenece a una pareja que sufre una pesadilla. ¡En todas las casas se cuecen habas y se lloran a sus perdidos!“.

Elena Bahrs se suma: “Las claves de Hamnet para mí serían: primero, la conexión de Agnes con la naturaleza, el duelo y la pérdida de la familia Shakespeare, la compleja relación entre Agnes y Shakespeare, y la inspiración para la creación de Hamlet son todos elementos fundamentales de la historia; segundo, la forma en que O’Farrell describe el duelo y la pérdida es realmente conmovedora y devastadora, logra hacer que el lector se sienta parte del dolor de la familia Shakespeare, cómo la pérdida puede cambiar a las personas y sus relaciones; y tercero, Agnes, la gran protagonista de esta historia. Figura central y compleja se aísla del mundo para procesar su dolor, y cómo esto contrasta con la forma en que Shakespeare utiliza su dolor para crear arte. Es un tema muy interesante y complejo”.

Finalmente ¿Cómo le ha ido en Chile? Según los datos de la distribuidora Andes Filmes entregados a Culto, a la fecha Hamnet lleva vendidas un total de 34.616 entradas. Con esta cifra, ya supera las cifras totales de películas como Tár y Licorice Pizza en nuestro país y se espera que en los próximos días supere los números de El Brutalista y Anora.