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    Wim Rijsbergen, finalista de la Copa del Mundo en 1974: “Países Bajos no está para el título”

    El exentrenador de Universidad Católica conversa con El Deportivo y aterriza las opciones de su selección y postula a Francia y España como grandes favoritos para conseguir la corona.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Wim Rijsbergen resta favoritismo a la selección de Países Bajos.

    Wim Rijsbergen (74) todavía vibra con la selección de Países Bajos. El exzaguero fue finalista en Alemania ’74 para luego iniciar una extensa carrera como DT que, incluso, lo tuvo en Chile. Desde Europa, conversa con El Deportivo para analizar a esta versión de los Oranje.

    ¿Cómo ve a Países Bajos para esta Copa del Mundo 2026?

    La convocatoria está equilibrada, pero tenemos problemas. Memphis Depay, atacante titular, ha jugado muy poco en el Corinthians de Brasil. No sabemos si estará listo para jugar los primeros partidos, es un riesgo apurarlo. Algo parecido sucede con Frenkie de Jong, quien ha jugado muy poco con Barcelona. El técnico Ronald Koeman cree en estos futbolistas. La mayoría de estos chicos juegan en Inglaterra, como el capitán Virgil van Dijk en Liverpool, además de Cody Gakpo, a pesar de que el equipo no anduvo bien.

    Pero tiene muchos futbolistas en la elite del fútbol…

    A ver, siempre tenemos jugadores en muchas ligas internacionales. Sin embargo, en este momento no tenemos grandes figuras y eso pesa en campeonatos como este... Y, por supuesto, los hinchas piensan que tenemos la oportunidad de llegar a las semifinales. Personalmente, espero que futbolistas como el volante Teun Koopmeiners de la Juventus llegue en un buen momento. Si eso sucede, con la ayuda de un par de jugadores que sea claves, tenemos amplias opciones de llegar a la segunda ronda.

    ¿Cómo analiza el grupo contra Japón, Suecia y Túnez?

    Creo que no habrá problemas para clasificarnos a la segunda ronda. Porque si no lo hacemos, no merecemos ir más lejos. Japón tiene muchos jugadores en ligas internacionales y un par de figuras. Suecia no ganó muchos partidos para llegar a este Mundial y Túnez es una incertidumbre.

    Wim Rijsbergen

    ¿Países Bajos puede ser campeón?

    No creo que Países Bajos tenga equipo para ser campeón del mundo, no está para el título. Porque si ves, al menos en este momento, Francia con todas sus figuras es muy superior… si ves a Alemania, si ves a España, son mucho más fuertes en este momento. Incluso el campeón Argentina tampoco se puede obviar. Todos esos equipos son más fuertes que Países Bajos, estamos en una segunda línea entre los candidatos.

    ¿Cómo ve a los sudamericanos?

    Todo depende de lo que suceda con este Brasil de Carlo Ancelotti, un equipo que siempre tiene buenos jugadores, pero no sabemos cómo llega como equipo. En Argentina, si Lionel Messi está bien, puede llegar lejos. Pero el equipo no debería depender de Messi, en realidad no debería depender de nadie.

    ¿Qué equipo es el favorito?

    Francia tiene una muy buena opción, tiene una escuadra muy potente. España tiene un equipo maravilloso y nunca sabemos qué sucede con Alemania, puede no hacer ruido, pero siempre llega.

    ¿Quién será la figura?

    Sí, ese es un gran problema, porque hay muchos jugadores de gran calidad. Porque todavía tenemos a Cristiano Ronaldo y Messi, dos nombres que han dominado la escena en los últimos 15 años como estrellas. Pero si me tengo que quedar con uno, voy por Kylian Mbappé, si ves sus estadísticas son algo increíble. Harry Kane también pasa por un excelente momento.

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