Rumbo a Norteamérica 2026: Países Bajos golea a Finlandia y Escocia sueña con el Mundial tras 28 años

Países Bajos goleó a Finlandia y se acerca a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Foto: @OnsOranje/X.

Este domingo continúan las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Si bien la UEFA todavía no tiene clasificados para la cita planetaria, son varios los elencos que tienen encaminado el proceso para timbrar el pasaje. Uno de ellos es Países Bajos. Con una expresiva goleada por 4-0 frente a Finlandia, el combinado naranja llegó a los 16 puntos y lidera el Grupo G.

En el compromiso disputado en el estadio Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, el conjunto dirigido por Ronald Koeman no tuvo inconvenientes para derrotar al equipo nórdico. Desde el inicio, los anfitriones impusieron sus condiciones con facilidad: Donyell Malen armó una pared con Memphis Depay, disparó desde fuera del área y venció la fortaleza del portero finés a los 8′.

¡POR FAVOR, MALEN, QUÉ GOLAZO! Sensacional jugada colectiva de Países Bajos y mejor aún definición del delantero para el 1-0 sobre Finlandia



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/d66MnMxIik — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

La embestida local continuó en los minutos posteriores. A los 17′, fue el turno del capitán Virgil Van Dijk. El defensor del Liverpool convirtió de cabeza —su expediente favorito— para extender las cifras. Luego, mediante un lanzamiento penal, Depay, en su condición de goleador histórico de la Selección, puso el tercero a los 38′. En el complemento, en tanto, un misil de larga distancia de Cody Gakpo (84′) cerró la goleada.

VIRGIL, UNA AMENAZA EN LAS ALTURAS: gran cabezazo de van Dijk para el 2-0 de Países Bajos sobre Finlandia



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ny8tS5oBW4 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

¡GOLEADA EN MEDIA HORA! Tras haber asistido en los dos primeros tantos, Memphis Depay anotó el 3-0 de Países Bajos sobre Finlandia en las eliminatorias europeas



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lL8xlFvBIN — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

¡MISILAZO DE GAKPO Y A COBRAR! Infernal remate del delantero del Liverpool para el cuarto gol de Países Bajos frente a Finlandia



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sgDNgkWV4D — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

Este abultado resultado le permite a Países Bajos seguir liderando su respectivo grupo por encima de Polonia, su máximo perseguidor, que juega frente a Lituania con la misión de recortar distancia. Neerlandeses y polacos definirán la clasificación directa cuando choquen en la fecha FIFA de noviembre, en Varsovia. Lo más seguro es que el perdedor termine cayendo a la repesca europea.

Escocia sueña con el Mundial

En el Grupo C, en tanto, la Selección de Escocia derrotó con angustia a Bielorrusia por 2-1, en el Hampden Park de Glasgow, y se ilusiona con la posibilidad de retornar a la Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

Los héroes del elenco británico fueron Che Adams y Scott McTominay, quienes, con goles a los 15′ y 84′, comandaron la victoria. El primer tanto, obra del compañero de Guillermo Maripán en el Torino de Italia tuvo una cuota de suspenso, pues fue anulado por offside en una primera instancia. Sin embargo, al constatar que la posición era correcta, se convalidó. El descuento de la visita fue de Gleb Kuchko, a los 90′+6′.

Che Adams fue autor del gol ante Bielorrusia, con el que Escocia sueña con meterse al Mundial después de 28 años.

Por el momento, Escocia lidera su zona con 10 unidades y está atenta a lo que puede hacer Dinamarca, que tiene tres puntos menos, pero que juega durante la tarde de este domingo frente a Grecia. Con dos fechas restantes, The Tartan Army se aferra a la posibilidad de alcanzar la novena participación planetaria de su historia (1954,1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 y 1998).