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    Metro normaliza servicio en Línea 4 tras corte de corriente entre Tobalaba y Plaza Egaña

    La empresa informó que la circulación fue restablecida en el tramo afectado y que, posteriormente, toda la red quedó disponible. La interrupción ocurrió durante la jornada del Día del Patrimonio.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Metro reporta corte de corriente en Línea 4 entre Tobalaba y Plaza Egaña

    Metro de Santiago informó que fue restablecida la circulación en la Línea 4, luego de un corte de corriente registrado la tarde de este domingo entre las estaciones Tobalaba y Plaza Egaña.

    La empresa había reportado la emergencia a las 15.20 horas, indicando que los trenes permanecerían detenidos “más tiempo de lo habitual” en ese tramo.

    “En estos momentos tenemos un corte de corriente entre Tobalaba y Plaza Egaña L4”, señaló Metro en su cuenta oficial de X.

    Posteriormente, a las 15.35 horas, la compañía informó que la circulación fue restablecida en el tramo afectado de la Línea 4.

    Metro reporta corte de corriente en Línea 4 entre Tobalaba y Plaza Egaña

    Más tarde, a las 16.00 horas, Metro comunicó que toda la red se encontraba disponible.

    “En estos momentos toda la red de Metro se encuentra disponible”, indicó la empresa, junto con cerrar la jornada del Día del Patrimonio agradeciendo a quienes utilizaron el servicio durante las actividades de este domingo.

    La interrupción ocurrió en medio de una jornada de alta movilidad por las distintas actividades culturales y patrimoniales realizadas en la capital, por lo que pudo generar demoras en los traslados de usuarios que se dirigían o regresaban desde esos eventos.

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