Una adulta mayor resultó fallecida: cinco imputados quedan en prisión preventiva por robo con homicidio en Coronel

Cinco imputados quedan en prisión preventiva por delitos de robo con homicidio en Coronel

El Juzgado de Garantía de Coronel decretó la prisión preventiva para cinco imputados, en el marco de dos delitos de robo con homicidio —uno consumado y el segundo frustrado— en la comuna mencionada, ubicada en la Región del Biobío.

Los hechos ocurrieron cerca de las 23:40 horas del 22 de mayo cuando, según el Ministerio Público, los seis individuos se dirigieron hacia un domicilio ubicado en el sector de Maule, donde habitaba una pareja de adultos mayores.

Ya en el lugar, cuatro de ellos ingresaron por un costado hacia la casa principal, mientras los dos restantes quedaron como vigías en el exterior. Dentro del inmueble, los intrusos se encontraron con el dueño de casa, que fue alertado por ladridos de perros. Fue allí cuando el imputado Francisco Cabrera presuntamente lo atacó con un cuchillo.

El adulto mayor logró escapar a una dependencia cercana, pero resultó con lesiones en la cabeza, hematomas en extremidades superiores y múltiples laceraciones, de carácter grave.

Asimismo, según Fiscalía los antisociales agredieron con objetos cortantes y contundentes a la mujer, lo que le generó cortes y golpes principalmente en su cabeza y que ocasionaron su muerte tras una hemorragia externa.

Tras los ataques, los imputados habrían registrado el inmueble, apropiándose de especies como billeteras, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y carteras, huyendo del lugar en vehículo junto con los otros dos coimputados.

Formalización

Samuel Díaz Marmol y Francisco Cabrera Muñoz se encuentran imputados por el Ministerio Público como autores de dos delitos de robo como homicidio, con uno de ellos consumado y el segundo frustrado.

Los sujetos quedaron en prisión preventiva, tras la determinación del magistrado Daniel Ortiz en la audiencia de formalización, al considerar que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación quedó fijado en cuatro meses.

Bajo el mismo criterio, el magistrado también decretó la internación provisoria de tres imputados adolescentes, A.A.O.C., B.A.C.V. y L.S.G.F., además del arresto domiciliario total del menor de edad L.A.A.A.D.