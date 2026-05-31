CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Una adulta mayor resultó fallecida: cinco imputados quedan en prisión preventiva por robo con homicidio en Coronel

    Un sexto individuo presuntamente involucrado en los delitos quedó con arresto domiciliario.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Cinco imputados quedan en prisión preventiva por delitos de robo con homicidio en Coronel

    El Juzgado de Garantía de Coronel decretó la prisión preventiva para cinco imputados, en el marco de dos delitos de robo con homicidio —uno consumado y el segundo frustrado— en la comuna mencionada, ubicada en la Región del Biobío.

    Los hechos ocurrieron cerca de las 23:40 horas del 22 de mayo cuando, según el Ministerio Público, los seis individuos se dirigieron hacia un domicilio ubicado en el sector de Maule, donde habitaba una pareja de adultos mayores.

    Ya en el lugar, cuatro de ellos ingresaron por un costado hacia la casa principal, mientras los dos restantes quedaron como vigías en el exterior. Dentro del inmueble, los intrusos se encontraron con el dueño de casa, que fue alertado por ladridos de perros. Fue allí cuando el imputado Francisco Cabrera presuntamente lo atacó con un cuchillo.

    El adulto mayor logró escapar a una dependencia cercana, pero resultó con lesiones en la cabeza, hematomas en extremidades superiores y múltiples laceraciones, de carácter grave.

    Asimismo, según Fiscalía los antisociales agredieron con objetos cortantes y contundentes a la mujer, lo que le generó cortes y golpes principalmente en su cabeza y que ocasionaron su muerte tras una hemorragia externa.

    Tras los ataques, los imputados habrían registrado el inmueble, apropiándose de especies como billeteras, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y carteras, huyendo del lugar en vehículo junto con los otros dos coimputados.

    Formalización

    Samuel Díaz Marmol y Francisco Cabrera Muñoz se encuentran imputados por el Ministerio Público como autores de dos delitos de robo como homicidio, con uno de ellos consumado y el segundo frustrado.

    Los sujetos quedaron en prisión preventiva, tras la determinación del magistrado Daniel Ortiz en la audiencia de formalización, al considerar que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación quedó fijado en cuatro meses.

    Bajo el mismo criterio, el magistrado también decretó la internación provisoria de tres imputados adolescentes, A.A.O.C., B.A.C.V. y L.S.G.F., además del arresto domiciliario total del menor de edad L.A.A.A.D.

    Lee también:

    Más sobre:CoronelRegión del BiobíoRobo con homicidioPrisión PreventivaJuzgado de Garantía de Coronel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Intensas lluvias retrasan la búsqueda de las otras dos personas atrapadas en una cueva en Laos

    Primer ministro húngaro le da al presidente Sulyok plazo hasta la medianoche para dimitir

    Cuenta Pública: Vodanovic (PS) pide que administración de Kast “de una vez por todas comience a gobernar”

    Kast defiende su gestión antes de la Cuenta Pública y anticipa medidas contra incivilidades y migración irregular

    Sernameg presenta su décima querella de oficio del 2026 tras femicidio consumado en La Pintana

    Gajardo por traslado de reos comunes desde Punta Peuco: “Es una muy mala decisión que nos hace retroceder”

    Lo más leído

    1.
    Gloria Ana Chevesich: “El pleno de la Suprema revisará los sumarios por licencias médicas para tomar definiciones”

    Gloria Ana Chevesich: “El pleno de la Suprema revisará los sumarios por licencias médicas para tomar definiciones”

    2.
    Gajardo por traslado de reos comunes desde Punta Peuco: “Es una muy mala decisión que nos hace retroceder”

    Gajardo por traslado de reos comunes desde Punta Peuco: “Es una muy mala decisión que nos hace retroceder”

    3.
    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    4.
    Detienen a dos mujeres en el aeropuerto de Santiago por fraude con tarjetas de crédito: iban a tomar un vuelo a Madrid

    Detienen a dos mujeres en el aeropuerto de Santiago por fraude con tarjetas de crédito: iban a tomar un vuelo a Madrid

    5.
    Tacos kilométricos, tag costoso y triple de población truncan la promesa idílica de una vida tranquila en Chicureo

    Tacos kilométricos, tag costoso y triple de población truncan la promesa idílica de una vida tranquila en Chicureo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 31 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 31 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendio estructural afecta a seis locales comerciales en Estación Central

    Incendio estructural afecta a seis locales comerciales en Estación Central

    Cuenta Pública 2026: revisa los desvíos y cortes de tránsito para este lunes 1 de junio en Valparaíso

    Cuenta Pública 2026: revisa los desvíos y cortes de tránsito para este lunes 1 de junio en Valparaíso

    Cuenta Pública: Vodanovic (PS) pide que administración de Kast “de una vez por todas comience a gobernar”
    Chile

    Cuenta Pública: Vodanovic (PS) pide que administración de Kast “de una vez por todas comience a gobernar”

    Kast defiende su gestión antes de la Cuenta Pública y anticipa medidas contra incivilidades y migración irregular

    Sernameg presenta su décima querella de oficio del 2026 tras femicidio consumado en La Pintana

    Cristóbal Silva, de ACAFI: “Lamentablemente los fondos de pensiones tienen muy limitado qué pueden hacer en venture capital”
    Negocios

    Cristóbal Silva, de ACAFI: “Lamentablemente los fondos de pensiones tienen muy limitado qué pueden hacer en venture capital”

    Matías Acevedo: “El proyecto de Reconstrucción quedó corto para crecer al 4% y se debe ajustar a una realidad fiscal más frágil”

    La dupla de financistas del fútbol local que puso en la mira en Azul Azul

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico
    Tendencias

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Soy abogada y estas son las claves si estás pensando casarte (o no) después de los 50

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas

    En vivo: Universidad Católica visita a Huachipato en un duelo clave para la parte alta de la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: Universidad Católica visita a Huachipato en un duelo clave para la parte alta de la Liga de Primera

    Colo Colo sigue distanciándose: Coquimbo Unido vence a Limache y se instala como el nuevo escolta de la Liga de Primera

    Matías Díaz toca la gloria en Brasil y gana el Itacoatiara Pro 2026

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026
    Tecnología

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Jorge González: “La música no es para explicarla”
    Cultura y entretención

    Jorge González: “La música no es para explicarla”

    Paul McCartney entre la nostalgia, su legado y la sombra del retiro en The Boys of Dungeon Lane

    Jorge Luis Borges a 40 años de su partida: el mito que se despojó de la élite y conquistó a los nuevos lectores

    Intensas lluvias retrasan la búsqueda de las otras dos personas atrapadas en una cueva en Laos
    Mundo

    Intensas lluvias retrasan la búsqueda de las otras dos personas atrapadas en una cueva en Laos

    Primer ministro húngaro le da al presidente Sulyok plazo hasta la medianoche para dimitir

    Explosión en edificio que almacena explosivos deja al menos 45 fallecidos en Myanmar

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas