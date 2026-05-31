Intensas lluvias retrasan la búsqueda de las otras dos personas atrapadas en una cueva en Laos

Tras intensas lluvias en la localidad de Xaisomboun en Laos, las labores de búsqueda de las últimas dos personas que se quedaron atrapadas en una cueva se están retrasando.

El buzo finlandés Mikko Paasi, quien participa de los rescates, le contó a Associated Press que las lluvias llenaron la cueva hasta la segunda cámara, impidiendo que los buzos entraran hasta que las bombas pudieran bajar el nivel del agua.

Además, un buzo japonés también relató que una bomba de drenaje se averió.

Hace más de dos semanas diez aldeanos ingresaron a la cavidad subterránea en búsqueda de minerales. Después de complicaciones, tres de ellos lograron escapar y avisar a las autoridades.

Este viernes y sábado, los equipos de rescate lograron liberar a cinco de las personas todavía atrapadas, quienes incluso lograron salir caminando por cuenta propia, entre los abrazos de sus cercanos y el personal de rescate.

Sin embargo, se desconoce el paradero de las dos personas restantes, aunque los equipos de búsqueda se han mostrado positivos en jornadas anteriores y esperan encontrarlos con vida.