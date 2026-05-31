Brasil investiga dos casos sospechosos de ébola en Sao Paulo y Río de Janeiro

Autoridades sanitarias de Brasil investigan dos casos sospechosos de ébola en las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro, en medio de la preocupación internacional por el brote que afecta a África central.

El primer caso corresponde a un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad el pasado 15 de mayo.

Según informó la gobernación de Sao Paulo, el paciente presentó síntomas como fiebre, por lo que cumple con la definición de caso sospechoso de ébola. De manera preventiva, fue internado en aislamiento en el Instituto de Infectología Emílio Ribas, centro especializado de la capital paulista.

Las autoridades indicaron que los exámenes de laboratorio todavía no han confirmado la enfermedad y que el procedimiento se activó conforme a los protocolos de vigilancia sanitaria.

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“El procedimiento incluye aislamiento, notificación inmediata, investigación laboratorial y monitoreo”, explicó Regiane de Paula, de la Coordinación de Control de Enfermedades de Sao Paulo.

La Secretaría de Salud paulista sostuvo que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil se mantiene “muy bajo”, debido a la ausencia de transmisión autóctona y a que no existen vuelos directos entre el país y la región afectada por el brote.

Segundo caso bajo investigación

En paralelo, la Secretaría de Salud del estado de Río de Janeiro informó que activó medidas de seguridad ante el caso de un hombre procedente de Uganda, país donde también se han detectado contagios vinculados al actual brote.

El paciente presentó síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea, por lo que se inició la investigación sanitaria correspondiente.

De acuerdo con la alcaldía de Río de Janeiro, el hombre dio positivo a malaria, aunque el caso continúa bajo investigación para descartar o confirmar otras enfermedades, incluido el ébola.

Hasta ahora, las autoridades brasileñas no han informado casos confirmados de ébola en el país.

Brasil investiga dos casos sospechosos de ébola en Sao Paulo y Río de Janeiro BAZ RATNER

Brote en África central

La investigación de los casos sospechosos ocurre mientras la RDC enfrenta un nuevo brote de ébola, que ya ha dejado más de 1.000 casos sospechosos y 246 muertes, según balances divulgados por organismos sanitarios africanos.

El virus también fue detectado en la vecina Uganda, lo que elevó la alerta internacional por el riesgo de propagación regional.

El brote actual corresponde a la cepa Bundibugyo, una variante menos común del ébola, cuya tasa de letalidad puede oscilar entre el 30% y el 50%. Para esta cepa no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico aprobado.

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El ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y puede causar fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Por ahora, Brasil mantiene activados sus protocolos de vigilancia, aislamiento y monitoreo, mientras espera los resultados de laboratorio de los pacientes bajo sospecha.