Matías Díaz toca la gloria en Brasil y gana el Itacoatiara Pro 2026

Matías Díaz volvió a escribir una página grande para el bodyboard chileno. El rider nacional se coronó campeón del Itacoatiara Pro 2026 tras imponerse en la final al sudafricano Tristan Roberts, cerrando en Brasil una campaña marcada por estrategia, temple competitivo y maniobras claves en los momentos de mayor presión.

La final comenzó favorable para el chileno, que rápidamente logró asegurar dos buenos puntajes. Con un 8.50 y un 7.75, Díaz construyó una sumatoria de 16.25 puntos que le permitió manejar la manga con tranquilidad, gestionar prioridades y dejar toda la presión del lado de Roberts.

El sudafricano, obligado a encontrar una ola de calidad para meterse nuevamente en la pelea, no logró conectar el puntaje alto que necesitaba. Roberts terminó con 8.50 unidades, producto de un 7.00 y un 1.50, mientras Díaz administró la ventaja hasta el cierre para quedarse con uno de los triunfos más importantes de su carrera.

El camino al título no fue menor. En cuartos de final, el chileno superó al francés Ethan Capdeville en una serie ajustada, donde avanzó con 12.35 puntos, gracias a un 7.75 y un 4.60. Capdeville quedó segundo con 11.00, sumando un 6.00 y un 5.00. La diferencia fue de apenas 1.35 puntos, pero suficiente para que Díaz siguiera con vida en el evento.

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Más tarde, en semifinales, el nacional volvió a mostrar oficio competitivo frente a Amaury Lavernhe, uno de los nombres más pesados del bodyboard mundial. Díaz se impuso con 13.00 puntos, combinando un 7.75 y un 5.25, mientras que Lavernhe cerró con 11.60, tras marcar un 7.00 y un 4.60. El chileno ganó por 1.40 puntos y aseguró su lugar en la gran final.

Antes del Finals Day, Díaz también había tenido que remar desde una serie clave frente al marroquí Badr Eddine Chajri. En ese heat, el chileno logró dar vuelta la manga con una sumatoria de 13.00 puntos, apoyado en un 8.00 y un 5.00, frente al 11.75 de Chajri, que había marcado 6.75 y 5.00.

La importancia del triunfo está también en los nombres que dejó en el camino. Capdeville, Lavernhe y Roberts son parte de la élite del circuito, y Díaz logró superar cada instancia con una lectura clara de competencia, eligiendo bien sus olas y respondiendo cuando la manga lo exigía.

En una ola pesada, rápida y de alto nivel como Itacoatiara, Matías Díaz confirmó que sigue plenamente vigente en la escena internacional. Su victoria en Brasil no solo representa un título más para su carrera: también instala nuevamente al bodyboard chileno en lo más alto del circuito mundial